El contador / 5 de octubre de 2026

1. El Consejo de Administración de Grupo Traxión, que preside Bernardo Lijtszain, concluyó que el precio por acción para la oferta pública de adquisición forzosa de sus acciones (en 13.18 pesos cada una) es financieramente razonable. Aclaró que la oferta no es de exclusión, por lo que no se contempla cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores. Es decir, por el momento, no se tiene previsto que Traxión deje de participar en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría. Tanto el director general, Rodolfo Mercado, como los miembros del consejo, tienen la intención de participar en la OPA siempre y cuando el mercado se mantenga estable.

2. La formación dual es un modelo educativo que combina la teoría en las aulas con la práctica laboral directa en empresas, que se aplica en la educación media superior. José Medina Mora, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es impulsor de este modelo. Para reconocer a las empresas que han destacado por su participación y compromiso con este método, Medina Mora entregará este lunes el Distintivo de Calidad en Formación Dual Empresarial, en conjunto con Virginia Lorenzo Holm, coordinadora sectorial de Fortalecimiento de la subsecretaría de Educación Media Superior, y Rafael Hernández Martínez, director en México-Alianza para la Educación Dual Profesional.

3. A Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama, le está yendo bien en cuanto a llegada de turistas brasileños. La entidad estuvo presente en Sao Paulo, en la ABAV Expo 2026, la feria de turismo más importante de Brasil y una de las más grandes de América Latina. Se sabe que ahí Bernardo Cueto, secretario de Turismo de la entidad, se reunió con operadores, mayoristas y aerolíneas para fortalecer la promoción del Caribe Mexicano. Ahí, los socios comerciales del destino reportaron un alza de 40% en la comercialización. A partir de febrero, los brasileños ya pueden solicitar la visa electrónica, lo que sin duda ha ayudado. De enero a julio, México reporta un aumento de 17.3% en la llegada de brasileños.

4. AMD, cuyo CEO es Lisa Su, firmó un acuerdo definitivo para adquirir World Labs, dirigido por Fei-Fei Li, conocida por ser pionera en el área de inteligencia artificial, por casi 8.2 mil millones de dólares. El objetivo de esta compra es aprovechar la experiencia de World Labs, ya que desarrolla tanto modelos de inteligencia espacial como tecnología para el aprendizaje y la simulación robótica. Esto servirá para avanzar la estrategia de AMD de ofrecer infraestructura de inteligencia artificial para un ecosistema abierto. Se prevé que esta adquisición se cierre a fines de 2026, porque aún está sujeta a aprobaciones regulatorias y Fei-Fei Li se unirá a AMD como vicepresidenta ejecutiva y científica jefe.