El contador / 4 de mayo de 2026

1. Walmart de México y Centroamérica, que encabeza Cristian Barrientos, alista un movimiento para reforzar su apuesta digital y alinearse con la estrategia global. Se trata de la llegada de Karthicka Krishnasamy, quien aterriza desde Walmart EU, donde llevaba las riendas del crecimiento omnicanal y la experiencia del cliente, para tomar la vicepresidencia de eCommerce en México. Su encargo: replicar en México la visión que construyó en EU, en la intersección de tecnología, experiencia del cliente y crecimiento rentable, una fórmula que hacia dentro ven clave para acelerar la evolución del eCommerce en el país, donde ya existen más de 77 millones de compradores en línea.

2. Tata Consultancy Services, dirigida en el país por Rajeev Gupta, abrió la convocatoria para la segunda edición de Codificadas, un certamen de programación exclusivo para mujeres. Esta edición tendrá nuevos desafíos potenciados por la IA, ya que las participantes podrán apoyarse en plataformas como ChatGPT, Claude, GitHub, Copilot, Gemini y Perplexity para comprender conceptos, generar código, optimizar soluciones y resolver desafíos técnicos. Pueden participar mujeres de toda América Latina sin importar su nivel de experiencia o etapa académica y la inscripción estará abierta hasta el 12 de junio. Las ganadoras obtendrán premios, así como oportunidades laborales y/o pasantías.

3. Guerrero, estado que gobierna Evelyn Salgado, tuvo cifras positivas en la 50 edición del Tianguis Turístico. Durante la feria, la entidad logró un total de 3 mil 253 citas de negocios, además recibió a 4 mil 781 personas en Ventana México. En cuanto a ocupación hotelera, Acapulco alcanzó 71.6%, mientras que en anuncios lanzó el destino Copala-Marquelia, a modo de fortalecer la descentralización turística, presentó el producto Bahía Histórica y reveló el fortalecimiento de la agenda de Turismo Deportivo. Por si fuera poco, anunció nuevos vuelos con Mexicana desde el AIFA hacia Acapulco; con Volaris de Acapulco a Querétaro y de Zihuatanejo a Puebla; y con Viva, la ruta Monterrey-Zihuatanejo.

4. El sector empresarial, liderado por José Medina Mora, estará en primera fila durante el anuncio Plan México: Acciones, que se realiza este lunes, para facilitar y dar seguridad a la inversión. Se prevé el anuncio por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard. Como parte de este plan, el gobierno consolidará una estrategia de inversión de largo plazo, orientada al crecimiento económico y al fortalecimiento de sectores estratégicos. Para lograr este objetivo se requiere certidumbre jurídica y financiera para inversionistas, lo cual es una demanda constante del empresariado mexicano, así como la coordinación entre inversión pública y privada.