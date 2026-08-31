El contador / 31 de agosto de 2026

1. Quien recibió buenas noticias fue Norman Hagemeister Rey, presidente de Finsus, ya que Moody’s y HR Ratings ratificaron las calificaciones de la firma, debido a su índice de capitalización, sus utilidades, pero, sobre todo, por su cartera vencida de 2.39%, que contrasta con 11.57% que promedia la competencia. Además, la Condusef, que preside Óscar Rosado, reconoció que esta fintech, con más de 700 mil clientes, mejoró su atención al público al reducir 24% el número de quejas, luego de aplicar herramientas tecnológicas y más alternativas de comunicación con los usuarios de su plataforma. Luego de que Nu, de Armando Herrera, se transformó en banco, Finsus es la sofipo número uno del mercado.

2. Coca-Cola FEMSA, que dirige Ian Craig, reforzó su estrategia de economía circular en la CDMX, con la iniciativa Chapultepec sin Residuos, que busca recuperar PET, latas y envases de Tetra Pak para reincorporarlos a cadenas de reciclaje. Equipará el nuevo centro de acopio del Bosque de Chapultepec y apoyará la recolección periódica de los materiales recuperados. Lourdes Semaan, gerente de Asuntos Regulatorios de la compañía, encabeza la participación de la firma, que desplegará voluntarios y acciones de educación ambiental. Al arranque acudieron José Luis Samaniego, subsecretario de Economía Circular de Semarnat, y Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente capitalina.

3. Afore XXI Banorte, dirigida por David Razú, reportó que, a julio pasado, 31% de sus clientes de entre 19 y 28 años contaba con saldo de ahorro voluntario en su cuenta individual. De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de datos de la Consar, presidida por Julio Cervantes, apenas 12% de los trabajadores jóvenes que cotizan en el sistema realizan ahorro voluntario, lo que representa una oportunidad para que este sector incorpore el hábito de ahorrar desde sus primeros años laborales. También en el primer semestre, la administradora se ubicó en el primer lugar del sector por los recursos gestionados en ahorro voluntario y solidario, con más de 28% del total administrado por las afores en este rubro.

4. La Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, y el sector privado, de la mano del Consejo Coordinador Empresarial, que lidera José Medina Mora, impulsan las capacitaciones para pequeños y medianos empresarios que quieran participar en el programa de descuentos El Buen Fin 2026. Esta capacitación guiará a los dueños de negocios para registrar su empresa al programa y participar en el sorteo fiscal; también incluye estrategias de ventas en redes sociales y los marketplace, publicidad digital y responsable, así como el uso de terminales bancarias, créditos y hasta logística para envíos y pagos digitales. Así, ya no hay pretextos para que los pequeños negocios no sean parte de El Buen Fin.