El Contador / 3 de septiembre de 2026

1. El propósito de incrementar la capacidad de generación eléctrica hacia el 2030 es de gran relevancia porque representa una infraestructura equivalente a todo lo hecho en los últimos 10 años. Y más aún cuando 70% se basará en tecnologías renovables y capacidad térmica y de almacenamiento, de acuerdo con en el Plan de Expansión de Generación dado a conocer por la Secretaría de Energía, que lleva Luz Elena González. Ahí destacan los nuevos polos de desarrollo en la península de Yucatán, donde se tiene un avance de 65% en el proyecto de ampliación del gasoducto Mayakan para la conducción de gas natural hacia las centrales Mérida IV y Valladolid IV de la CFE, dirigida por Emilia Esther Calleja.

2. Los mercados andinos quieren atraer a los inversionistas mexicanos. Resulta que Juan Pablo Córdoba, CEO de Nuam, holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, lleva ya un par de años trabajando en conectar estos tres mercados y en aumentar su visibilidad entre los inversionistas globales, por lo que los jugadores mexicanos son un punto clave para lograr ese objetivo. Los tres ya operan sobre una misma plataforma tecnológica desarrollada por Nasdaq y avanzan en la alineación de marcos regulatorios para habilitar una mayor integración regional. El objetivo es que los inversionistas vean en las emisoras con que cuentan una opción atractiva para obtener mejores rendimientos.

3. Desde que dejó la dirección de Izzi, José Antonio González Anaya no había compartido su actividad hasta ahora que el también exsecretario de Hacienda, exdirector de Pemex y exdirector general del IMSS informó que decidió emprender al lanzar Gogolfmx, aplicación cuyo objetivo, según dice el directivo, es “democratizar” el acceso al golf en México. La app está disponible en iOS de Apple, que ahora dirige John Ternus, y en Android, que encabeza Sundar Pichai, y su objetivo es que las personas descubran campos, revisen Tee Times y reserven, todo ello sin membresías ni anualidades. Hasta ahora, son 37 campos en 15 estados, 15% de la oferta del país, presume González Anaya en redes sociales.

4. Ante el nuevo inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que dirige María de Lourdes Medina, enviará una propuesta para la construcción de una ley de industria que permita establecer una visión para el desarrollo industrial de México, fortalecer las cadenas productivas nacionales, impulsar la proveeduría local, promover la innovación y la adopción tecnológica, facilitar el acceso al financiamiento y generar condiciones de mayor certeza para la inversión. El sector fabril busca que esta ley sea un instrumento que permita articular esfuerzos entre gobierno, empresas, trabajadores, academia y legisladores.