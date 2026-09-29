El contador / 29 de septiembre de 2026

1. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez y dirige Jorge Alegría, será el anfitrión de la Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas 2027, que preside Juan Pablo Córdoba, director de la Bolsa de Valores de Colombia. En el evento participarán 27 bolsas de América Latina y España. El objetivo es que sus representantes den continuidad al diálogo y la cooperación. La asamblea de la FIAB en México 2027 buscará construir la siguiente etapa de los mercados y avanzar en una agenda conjunta, que impulse el desarrollo de mercados financieros más profundos, accesibles, tecnológicos y conectados, todo con el propósito de atraer más inversiones.

2. Revolut, liderado en México por Juan Guerra, busca distinguirse entre los competidores de la banca digital con la llegada de Ultra, su membresía de alta gama. Con más de 80 millones de usuarios globales, el neobanco otorga un paquete de beneficios valorado en 55 mil pesos anuales, que integra suscripciones premium como Financial Times y ChatGPT Go, además de una tarjeta bañada en platino. En viajes, el plan incluye acceso ilimitado a más de mil 400 salas VIP, seguro integral y acumulación acelerada de RevPoints canjeables en 44 aerolíneas. La firma busca consolidar así su apuesta en el mercado nacional con una propuesta para usuarios de perfil internacional.

3. Sergio Silva, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, reunió a directivos del TecNM, que dirige Ramón Jiménez; de la Canieti, que lidera Alfredo Pacheco, y representantes de la industria de chips para presentar la ruta de trabajo para elaborar el Plan Integral Nacional de Semiconductores, con la colaboración de dependencias como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de Rosaura Ruiz, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Merino. Con este plan, México busca integrar un bloque en Norteamérica para traer la producción de semiconductores a la región y no depender de Asia.

4. El transporte representa aproximadamente un cuarto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que encabeza António Guterres. Para disminuir este impacto, el análisis de datos mediante inteligencia artificial permite a la industria logística tomar decisiones informadas para eficientar operaciones, reducir costos y disminuir la huella de carbono de sus flotas, para ello hay soluciones como el Informe para la Adopción de Vehículos Eléctricos de Geotab, que dirige José Calderón en México, con el que gestores de flotas pueden identificar con precisión qué vehículos de combustión pueden ser sustituidos por alternativas de cero emisiones.