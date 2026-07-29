El contador / 29 de julio de 2026

1. ACI Worldwide, cuyo vicepresidente para Hispanoamérica es Alberto Olivares, llegó a un acuerdo con dLocal, donde Horacio Raviolo es director de Alianzas Comerciales, que permite que comercios electrónicos globales puedan tener acceso al SPEI, la red del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, y que es utilizado por más de 73.5 millones de mexicanos, así como pagos en efectivo vía Oxxo, que dirige Carlos Arroyo, y Mercado Pago, que en México encabeza Pedro Rivas. De esta manera, la alianza permite que los comercios empresariales y los socios fintech de ACI se expandan hacia América Latina mediante una sola integración, manteniendo control sobre su estrategia de pagos.

2. RIU Hotels & Resorts, al mando de Luis Riu Güell, reabrió el Riu Palace Península, ubicado en Cancún, Quintana Roo, estado que gobierna Mara Lezama. La propiedad tuvo una reforma integral y entre las novedades destaca la inclusión del Elite Club, que brinda a los clientes elevar su experiencia con amenidades como oferta de bebidas premium, restaurantes de especialidades, piscina exclusiva y acceder a las 100 mejores habitaciones de hotel. La cadena española también se encuentra trabajando en la reforma completa de Riu Palace México, en Playa del Carmen y en la construcción de su nuevo y cuarto hotel en Costa Mujeres, el Riu Palace Quintana Roo. La firma cuenta con 23 hoteles en México.

3. Tras los ajustes impulsados al sector eléctrico desde la Secretaría de Energía, de Luz Elena González, está regresando la certidumbre y el interés de las empresas privadas que buscan participar activamente en estos negocios. Una de las que ha tenido un buen resultado es Cox, que preside Enrique Riquelme, pues a través de su filial Cox Asset México está logrando una integración y ganancias desde la compra de los activos de Iberdrola. En los últimos seis meses de operación la empresa reportó ingresos por 870 millones de dólares, un EBITDA de 302 millones, mientras que la energía comercializada fue de 10.2 terawatts hora, reforzando su presencia en México, considerado un mercado estratégico.

4. Alejandro Malagón, líder de Concamin, participó en una ronda de exposiciones de la Reunión Estratégica Virtual de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas: Construyendo la posición empresarial hacia la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, convocada por la Organización Internacional de Empleadores, que encabeza Roberto Suárez Santos. En este encuentro virtual, los dirigentes de las principales organizaciones empresariales de Iberoamérica expusieron la situación económica y política que viven, como parte de los trabajos para construir la posición del sector privado rumbo a la Cumbre, que se celebrará en Madrid, en noviembre próximo.