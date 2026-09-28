El contador / 28 de septiembre de 2026

1. Esta semana llega a la Bolsa Mexicana de Valores, que encabeza Jorge Alegria, la primera emisora simplificada. Se trata de Adventus Capital, sofom que dirige Yolanda Cue, cuya meta es levantar 560 millones de pesos. El registro de la empresa en la BMV está previsto para el primero de octubre y es una operación ampliamente esperada por el mercado porque será un movimiento histórico, pues con las emisiones simplificadas se prevé que las pymes tengan acceso a financiamiento de manera más sencilla. Sin embargo, todo parece indicar que falta tiempo para que por esta vía se realice una colocación de acciones en nuestro mercado bursátil; operación que, por la sequía de ofertas, hace mucha falta.

2. Un premio cercano a 20% sobre el promedio de los 60 días previos al anuncio de intención, es uno de los elementos que definen la OPA de Traxion, de Aby Lijtszain. La propuesta tiene además una particularidad que cambia su alcance para los inversionistas. Nadie está obligado a vender. Cada tenedor puede aceptar el precio que les ofrecen o conservar su participación, de acuerdo con su propia estrategia. Importante es que el gigante logístico tampoco plantea abandonar la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez. La empresa conservará su condición de pública, por lo cual, la decisión de acudir a la oferta queda separada de la permanencia de la compañía en el mercado bursátil.

3. Amazon México, que dirige Pedro Huerta, está haciendo los envíos internacionales aún más rápido. La plataforma anunció el lanzamiento de entregas al día siguiente para productos elegibles enviados desde Estados Unidos a la Ciudad de México, Puebla y Toluca. Se trata de la primera vez que los clientes en estas ciudades podrán recibir productos de categorías como electrónica, hogar, belleza, moda y juguetes en tan sólo 24 horas. Esto es posible gracias a su infraestructura logística y la modernización de la red de última milla. Este servicio de entrega es gratis para los miembros de Amazon Prime de esas localidades, mientras que aquellos que no son miembros tendrán tarifas de envío estándar.

4. Todo apunta a que esta semana se realizará la cuarta ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, en la ciudad de Washington, DC. Una delegación de representantes de la Secretaría de Economía, encabezados por Marcelo Ebrard, se reunirán con el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. Recientemente, el funcionario estadunidense reveló que trabajan con México modificaciones a las reglas de origen para frenar las importaciones de insumos asiáticos, que se aprovechan para pasar como insumos de la región. El sector empresarial, encabezado por José Medina Mora, espera la confirmación de Economía para apoyar en la cuarta ronda.