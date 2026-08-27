El Contador / 27 de agosto de 2026

1. Las cifras de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Lázaro Cárdenas, que encabeza Heliodoro Álvarez, revelan que en el último año el movimiento de unidades del sector automotriz se incrementó; sin embargo, esto no significa que se rebasará el máximo histórico alcanzado en 2025, pues, según Carolina Orozco, coordinadora comercial de SSA Marine, terminal dedicada a recibir los autos en el puerto, el crecimiento se debió a los aranceles y no a un incremento en la producción de las armadoras, de manera que los clientes buscaban enviar mercancías con anticipación. Así, el año pasado se adelantaron unidades que se iban a recibir este 2026, por lo que las expectativas se mantienen conservadoras.

2. Las medianas y grandes empresas se beneficiarán de la recién formada alianza entre Infracommerce, que tiene como CEO a Mariano Oriozabala, y Tiendanube, que en México dirige Juan Vignart, porque impulsarán la transformación digital. El acuerdo implica que Infracommerce suma a Tiendanube a su ecosistema de plataformas y se convierte en socio certificado de la empresa, para acompañar la implementación, migración y evolución de tiendas en línea. Este trabajo conjunto comenzará en Argentina y, posteriormente, se expandirá a otros países como México, Brasil, Chile y Colombia. De esta manera, ambas empresas reforzarán su presencia regional atrayendo a nuevos clientes.

3. Constellation Brands, bajo la dirección de Nicholas Fink, reforzará la operación de su división de cerveza con la incorporación de Alex Álvarez como vicepresidente senior y director de cadena de suministro. El directivo sucederá a John Kester y tendrá bajo su responsabilidad la manufactura, compras, planeación, logística y distribución de una red que respalda la producción de más de 430 millones de cajas de cerveza anuales. Con más de 30 años de experiencia, Alex Álvarez ha ocupado posiciones directivas en General Mills, Procter & Gamble, Brown-Forman y Suntory Global Spirits. Reportará a Jim Sabia, presidente de la división de cerveza de Constellation Brands.

4. La extorsión es uno de los delitos que se ha posicionado en la agenda del sector empresarial. Y es que el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, alista el anuncio de diversas acciones que emprenderá el organismo para hacer frente a este delito que aqueja a los comercios. Por su parte, Juan José Sierra, presidente de Coparmex, dará a conocer los más recientes resultados de su DataCoparmex, en el que revelará los principales delitos que aquejan a las empresas afiliadas a la confederación. Y es que en el último reporte, de enero de 2026, se destacó que 46% de los socios fue víctima de algún delito, y la extorsión reportó un alza de 17 por ciento.