El contador / 26 de octubre de 2026

1. En los círculos corporativos de FEMSA trasciende el éxito de su división de combustibles. Bajo los liderazgos de José Antonio Fernández Carbajal en el Consejo y de Jaime Longoria en Oxxo Gas, el grupo se anotó una victoria estratégica. En el NACS Show en Las Vegas, la compañía recibió el premio a la Tienda de Conveniencia del Año en Latinoamérica por el Parador Punto Travel Center de Majalca, Chihuahua. El complejo redefine el retail carretero al integrar Oxxo, Caffenio, Doña Tota, Mecánica Tek y seguridad, con acompañamiento permanente por parte de la Sedena, a cargo del general Ricardo Trevilla, consolidando un modelo logístico de alto impacto operativo y financiero.

2. La industria tecnológica tiene una nueva adquisición porque Proofpoint, cuyo CEO es Sumit Dhawan, comprará por cerca de 6 mil 300 millones de dólares a Varonis Systems, dirigida por Yaki Faitelson. Una vez finalizada la operación, la compañía combinada atenderá a más de 16 mil grandes empresas y a millones de organizaciones en todo el mundo. Proofpoint prevé avanzar rápidamente en la integración de las capacidades de ambas compañías y alinear sus estrategias de comercialización. Se espera que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2027, ya que está sujeta a las condiciones de cierre habitual como la aprobación de los accionistas de Varonis y autorizaciones regulatorias.

3. Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, está echando la casa por la ventana. Y es que este lunes comienza la edición 20 de Los Cabos ViP Summit, el evento de comercialización y networking más importante del destino. Durante tres días, destacados socios comerciales, líderes de la industria y la comunidad turística de Los Cabos se reunirán para reconectar, intercambiar perspectivas, descubrir lo nuevo del destino y generar alianzas. Uno de los temas principales que se tocará en este foro será el futuro de los viajes y lo que definirá la próxima etapa de este lugar. Hasta el momento, Los Cabos se ha convertido en el principal destino de turismo de lujo en el país.

4. Ahora sí salió Alejandro Malagón, líder de la Confederación de Cámaras Industriales, para hacer un llamado a los líderes transportistas para que se sienten a dialogar con la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, al mando de Omar García Harfuch, para plantear sus problemáticas en materia de seguridad carretera. Y es que, ante el amago de un paro nacional este lunes, el presidente de la Concamin recordó que cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, y a la movilidad de las personas y familias.