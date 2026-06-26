El Contador / 26 de junio de 2026

1. Mexicana de Aviación, a cargo de Leobardo Ávila Bojorquez, está próxima a agregar nuevos destinos a su oferta de rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iniciará operaciones hacia Tuxtla Gutiérrez a partir del 6 de julio. Mientras que el 13 iniciará la ruta a Chihuahua. Más tarde, el 20, se sumarían Hermosillo y, para finales de mes, el 27, agregará el Bajío. Además, a más tardar en agosto, incorporará su séptimo avión Embraer. Se sabe que la empresa sigue gestionando que el Departamento de Transporte de EU le autorice realizar vuelos a ese país, pero la autoridad sigue restringiendo a las compañías nacionales por temas de incumplimiento del acuerdo bilateral.

2. En México, la moda en línea llegó a ocho de cada 10 compradores digitales en el último año. Pero, en este segmento, las devoluciones juegan un papel clave y son una oportunidad de ganar más, prueba de ello es la firma Reversso, cuyo director de Ingresos, Rodrigo Cerda Somoza, asegura que 57% de las solicitudes de posventa en moda se convierten en cambios inmediatos en lugar de devoluciones definitivas, y cerca de 26% genera un proceso de upselling que eleva el valor del ticket promedio hasta en 19 por ciento. De ahí que conviene automatizar estos procesos, pues las marcas eliminan fricciones, mejoran la lealtad del cliente y recopilan datos clave sobre patrones de tallas y productos para optimizar operaciones.

3. El registro de líneas móviles acaparó el interés del sector y de ciudadanos este inicio de año. Sin embargo, hay otra tarea que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, tiene en agenda y es el soterramiento del cableado. Quien comenzó con el proceso es Luis Mendoza, alcalde en Benito Juárez, que tuvo una mesa de trabajo con autoridades y representantes de compañías como Telmex, que dirige Héctor Slim; AT&T, que encabeza Mónica Aspe; Izzi, que lidera Francisco Valim, y Megacable, que dirige Enrique Yamuni, quienes coincidieron en la necesidad de renovar un acuerdo que tenían vigente desde 2003, para responder a los desafíos actuales de infraestructura.

4. Incode Technologies, de Ricardo Amper, completó la adquisición de Identiq, cofundada y dirigida por Itay Levy, con el objetivo de fortalecer sus soluciones de privacidad y ampliar su presencia global. Esta adquisición forma parte de una inversión de 100 millones de dólares de Incode para fortalecer sus operaciones y eligió a Identiq porque ésta cuenta con soluciones criptográficas que pueden usarse en la lucha contra el fraude. Con esto, la empresa de verificación de identidad y prevención del fraude logrará fortalecer sus capacidades de procesamiento en dispositivos, continuar con la investigación y desarrollo de tecnologías para mejorar la privacidad, así como ampliar recursos de ingeniería.