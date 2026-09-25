El Contador / 25 de septiembre de 2026

1. Las adquisiciones continúan en el sector tecnológico. Databricks, que tiene como vicepresidente de Ingeniería a Patrick Wendell, comprará Row Zero, fundada por Breck Fresen, para ampliar las capacidades de su asistente de inteligencia artificial Genie. Esto, porque con la tecnología de Row Zero, Genie podrá incorporar una interfaz familiar con hojas de cálculo para que los equipos exploren datos, creen modelos y colaboren tanto en web como en aplicaciones de escritorio y dispositivos móviles. El equipo detrás de Row Zero está conformado por exingenieros de Amazon Web Services, que tiene como CEO a Matt Garman, y se incorporarán a Databricks cuando se concrete la adquisición.

2. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, realizará una consulta pública sobre el espectro radioeléctrico destinado a dar cobertura en zonas rurales de difícil acceso. El pleno del regulador, conformado por Tania Villa, María de las Mercedes Olivares, Ledénika Mackensie Méndez y Adán Salazar, decidió llevar a cabo este proceso que permitirá a pequeños operadores de telecomunicaciones conectar comunidades de difícil acceso mediante antenas de microondas y reducir hasta en 50% los costos frente a obras de cableado tradicional. Esta licitación contempla bloques de espectro en 242 regiones del país para facilitar que pequeños operadores amplíen su cobertura.

3. El proyecto que suma otro revés judicial es Amigo GNL, que lleva Muthu Chezhian, quien fue notificada sobre una nueva suspensión para la construcción y operación de la terminal de licuefacción de gas natural en Guaymas, y para la cual se estiman inversiones por tres mil 500 millones de dólares. Un juez del Poder Judicial federal en Sonora consideró los argumentos de ambientalistas, quienes aseguran que existen irregularidades contenidas en la manifestación de impacto ambiental. Esta suspensión definitiva pone un límite muy claro, pues Amigo GNL no puede avanzar mientras existan cuestionamientos serios sobre su legalidad y sobre los daños que podría provocar en el Golfo de California.

4. El destino de Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Turismo está a cargo de Rodrigo Esponda, prepara el lanzamiento de una herramienta de inteligencia artificial. A finales de este año estará disponible, a través de WhatsApp, el Visit Los Cabos Concierge, que permitirá al viajero tener acceso, mediante una conversación sencilla y en tiempo real, a recomendaciones sobre dónde comer, qué tours realizar y qué actividades y experiencias descubrir durante su estancia. Este lanzamiento forma parte de la estrategia para transformar la manera en que Los Cabos se relaciona digitalmente con sus visitantes. En una primera etapa, la herramienta integrará a los 356 restaurantes del ecosistema digital de Visit Los Cabos.