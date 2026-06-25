El Contador / 25 de junio de 2026

1. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que Estados Unidos impulsa una reorganización industrial con el objetivo de reducir su dependencia de Asia, particularmente en sectores como semiconductores, farmacéutica, electrónica, dispositivos médicos y robótica. Debido a que tanto México como Estados Unidos mantienen dependencias de entre 70 y 90% respecto a Asia en diversos insumos estratégicos, existe la posibilidad de que parte de la producción, actualmente ubicada en esa región, se traslade a Norteamérica. Esto podría traducirse en nuevas inversiones, generación de empleos y una mayor capacidad manufacturera para México y su nearshoring.

2. La compañía mexicana Bleeding Edge eligió Querétaro para la colocación de la primera AI Factory de nueva generación, una infraestructura con la que busca que el país se sume la carrera por la inteligencia artificial. La empresa, dirigida por Natán Rosengaus, desarrolló una plataforma para entrenamiento, inferencia, agentes y aplicaciones avanzadas de IA, en un contexto de creciente demanda global de cómputo acelerado. Sergio Rosengaus, cofundador y chairman, destaca que este tipo de instalaciones serán clave para que México compita en la nueva economía digital. El proyecto se apoya en un modelo modular e industrializado que acelera el despliegue frente a los centros de datos tradicionales.

3. La que logró un acuerdo salarial favorable con sus trabajadores y, así, evitó un conflicto, como en años pasados, fue la armadora de origen alemán Audi México, que preside André Richter. La empresa, cuya planta se encuentra en San José Chiapa, Puebla, logró con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, que encabeza César Orta Briones, la participación de tres mil 412 empleados con derecho a voto, lo que representó una amplia participación. Con esto, los sindicalizados recibirán un incremento salarial directo de 4.6%, además de una mejora de 14.9% en prestaciones. Gracias a esto, se descarta la posibilidad de una huelga como la que sufrió la empresa a principios de 2024.

4. Alejandro Malagón Barragán, líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), fue invitado especial en la sesión del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), presidida por Rafael Torre Lamuño, y compartió una visión sobre los principales temas que inciden en la competitividad y el desarrollo de la industria. Abordó la importancia de reforzar el control aduanero y combatir las prácticas ilegales de comercio; los retos en la implementación de la reducción de la jornada laboral; el estatus y la relevancia estratégica de la revisión del T-MEC, así como las oportunidades para impulsar la sustitución de importaciones y privilegiar el contenido nacional.