El Contador / 24 de junio de 2026

1. La líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, sabe que la vinculación internacional es clave para la competitividad industrial de México, así como la diversificación en el comercio, en un contexto de cambios en las reglas globales del intercambio de bienes. Por ello, la Canacintra, con la representación de Víctor Galindo, estuvo presente en la recepción que realizó la embajada del Reino Unido en México, por la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), pues es una oportunidad clave para las exportaciones mexicanas, pues el TIPAT elimina más de 90% de los aranceles entre sus 12 países miembros.

2. El Banco del Bienestar, dirigido por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, ratificó su solidez en el sistema financiero nacional. La agencia calificadora Moody’s Local México afirmó las notas de la institución en AAA.mx para depósitos en moneda local a largo plazo, con perspectiva estable, y en ML A-1.mx para el corto plazo, las cuales representan las máximas calificaciones en su escala nacional. Este respaldo responde a la fortaleza institucional de la entidad y a su consolidación como brazo ejecutor de la política social y de inclusión financiera del gobierno de México. La perspectiva estable asignada refleja la previsión de que el banco mantendrá niveles elevados de capitalización y liquidez.

3. De 2022 y hasta el pasado 9 de junio de este año, tan sólo el municipio de Salina Cruz en Oaxaca, cuyo alcalde es Daniel Méndez Sosa, se habían registrado cerca de 58 derrames de hidrocarburos, un número que ya aumentó en las últimas semanas debido a las constantes fugas en la infraestructura de Petróleos Mexicanos, que encabeza Juan Carlos Carpio. La situación tiene preocupada a la población por los impactos recurrentes al ambiente y a la salud pública, por lo que se hacen llamados a la petrolera para que lleve a cabo trabajos de contención, limpieza, saneamiento y remediación ambiental necesarios, a fin de mitigar los daños ocasionados y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

4. Cerveceros de México, que dirige Karla Siqueiros, relanzó la campaña No te hagas güey, para reforzar la prevención del consumo y acceso a bebidas alcohólicas en menores de edad. Con una inversión de más de mil millones de pesos en los últimos cinco años en estas iniciativas, el organismo busca promover el consumo responsable y recordar la obligatoriedad de verificar la mayoría de edad. La estrategia tendrá presencia digital, en eventos deportivos de ciudades principales y en miles de puntos de venta de un sector que genera más de 715 mil empleos y representa 1.6% del PIB. En el marco del Mundial, la campaña también se implementará en eventos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.