El Contador / 23 de junio de 2026

1. Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha puesto en marcha una agresiva estrategia global en materia de tecnología que promete transformar de fondo su operación financiera y sus resultados de negocio. De la mano del despliegue masivo de la inteligencia artificial, el grupo financiero estima generar un valor económico superior a los mil millones de euros en el periodo comprendido entre 2026 y 2028 a escala mundial. Tan sólo durante el primer trimestre de 2026, la aplicación de la IA generó un valor de negocio de 35 millones de euros. Bajo este ritmo de adopción y eficiencia, las proyecciones del grupo para 2026 son sumamente optimistas, pues estiman superar la barrera de los 200 millones de euros.

2. Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hizo ayer oficiales las nuevas atribuciones de Juan Carlos Fuentes como subsecretario de Infraestructura. Ahora, podrá otorgar, modificar y revocar autorizaciones para dar en arrendamiento o comodato fracciones de inmuebles ferroviarios concesionados o asignados, así como tener control sobre los permisos para prestar el servicio de maniobras en zonas federales terrestres en materia ferroviaria. Habrá que esperar el impacto en la industria que representa la Asociación Mexicana de Ferrocarriles de Paulina Téllez, regulada por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

3. A quien le dijeron adiós en la Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez Zamora, fue a Emmanuel Rey, quien dejó el cargo de director general de Promoción y Asuntos internacionales de esa dependencia. Su salida no generó ningún aviso especial por parte de la Sectur, pese a que el funcionario permaneció más de una década trabajando entre la Sectur y el extinto Consejo de Promoción Turística de México, el organismo donde la administración de López Obrador denunció que hubo desvío de recursos, aunque esa información nunca se comprobó. Rey dejó la administración pública para irse a Alchemia Communications Group, de Lourdes Berho, quien también fue directora del CPTM.

4. Roblox, que tiene como CEO y cofundador a David Baszucki, sigue intentando proteger a los niños y adolescentes que juegan en su plataforma, por eso acaba de lanzar mundialmente las cuentas Roblox Kids y Roblox Select, que están pensadas para los usuarios menores de 16 años. Estas cuentas, que adaptan el acceso a los juegos, las funciones de chat y los controles parentales a la edad del usuario, fueron probadas primero en Australia, Indonesia, los Países Bajos y Nueva Zelanda. Ahora, en todo el mundo, los usuarios con una edad entre cinco y ocho años tendrán una cuenta Roblox Kids, mientras que aquellos entre 9 y 15 años contarán con Roblox Select, a lo que se añadirán revisiones adicionales del contenido.