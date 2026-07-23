El contador / 23 de julio de 2026

1. Con las nuevas políticas que impulsa la Secretaría de Energía, de Luz Elena González, que permiten la participación de empresas privadas en el sector eléctrico, el entusiasmo va en aumento. Luego de seis años de un sector totalmente paralizado, desde la AMDEE, que preside Gerardo Pérez Guerra, se estiman inversiones por más de seis mil millones de dólares hacia 2029, principalmente por las convocatorias de contratos mixtos. En México operan 76 parques eólicos con una capacidad instalada de ocho mil 131 megawatts, suficiente para abastecer a 12.1 millones de hogares; sin embargo, si se mantiene la certidumbre, las inversiones podrían incorporar 13 nuevos proyectos de cuatro mil megawatts.

2. Alsea, detrás de Domino’s Pizza y Starbucks, invirtió mil 840 millones de pesos en el primer semestre de 2026 para fortalecer sus operaciones en América Latina y Europa. El 77.8% fue para la apertura de 20 unidades corporativas en el segundo trimestre, así como para remodelaciones. El resto se enfocó en tecnología y mejora de procesos. Aunque la empresa que dirige Christian Gurría tiene operaciones en otros países, el nuestro concentró 63% de la inversión total, seguido de Europa y Sudamérica. En el país, la compañía opera 2 mil 534 unidades, que representaron 57.9% de sus ventas, por lo que cuenta con 4 mil 801 tiendas. La firma ha implementado estrategias promocionales para mantener clientes.

3. Pese a la incertidumbre del T-MEC, en la AMDA, de Guillermo Rosales, se espera que el desarrollo del mercado no tenga mayores consecuencias, pues no habrá aumentos en las tasas de interés o excesivas alzas en los costos de las unidades; sin embargo, esto no significa que, en conjunto con la AMIA, que dirige Odracir Barquera, no se busquen mejores condiciones para que no se pierda competitividad. Ambos organismos esperan que en las negociaciones se logre llegar a un acuerdo sobre los aranceles, pues los autos mexicanos pagan 25%, una tasa mayor en comparación al 15% aplicado a Japón o Corea del Sur. Aunque el gravamen no será eliminado, se espera que, al menos, pueda ser reducido.

4. El líder de los industriales, Alejandro Malagón, ha sostenido diversos encuentros con representantes del sector, para llevar las inquietudes de cada rama fabril a las conversaciones sobre la renovación del T-MEC. El presidente de Concamin también busca analizar la situación y los retos de los programas de exportación IMMEX, así como la Regla Octava y los programas de promoción sectorial del gobierno federal (Prosec), asuntos que fueron tratados con representantes de la Canieti, que dirige Rafael Sánchez. Además, Malagón estuvo dialogando con industriales jugueteros sobre la modernización de los programas de fomento del gobierno y de la complejidad que tienen los componentes de un juguete.