El Contador / 22 de junio de 2026

1. La Asociación de Secretarios de Turismo de México, a cargo de Roberto Monroy, está de manteles largos, pues hace unos días recibió de la ONU Turismo, a cargo de Shaikha al-Nowais, su certificado oficial como Miembro Afiliado de ese organismo. Éste es un gran paso para la Asetur, ya que por primera vez las 32 entidades federativas contarán con representación dentro de la principal organización mundial del sector turístico. Al ser miembro oficial, la organización mexicana podrá acceder a información estratégica, intercambiar experiencias con ministros, autoridades turísticas de distintos países y fortalecer la toma de decisiones en beneficio del turismo nacional.

2. Arrancó en Durango el Plan Frijol, de la Secretaría de Agricultura, que encabeza Columba López. Es un programa que busca impulsar la soberanía alimentaria del país. De tal forma que para el ciclo Primavera-Verano 2026 se entregarán mil toneladas de semilla certificada Pinto Saltillo y 500 toneladas de Negro San Luis. Este programa beneficiará de manera directa a más de 6 mil productores para sembrar más de 45 mil hectáreas de alta calidad. El programa también beneficiará a productores de Zacatecas y Nayarit. Los productores cuentan con acompañamiento técnico agroecológico a través de Escuelas de Campo, que han logrado que más de dos mil 300 personas mejoren sus técnicas de cultivo.

3. Al 13 de junio, AT&T México, que dirige Mónica Aspe, suma cerca de 5 millones de líneas de pospago y más de 4 millones de prepago. El reto es que, por disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, al 30 de junio todos los usuarios deben vincularse. Por desinformación, hay quienes piensan que es un registro o crear una base con sus datos, cuando las empresas sólo verifican que el número corresponda a los datos que el usuario dio al adquirir la línea. El primero de julio las líneas no vinculadas serán suspendidas y pareciera que el WiFi lo soluciona, pero, a veces, apps como WhatsApp o bancarias piden autentificación con el código enviado por SMS.

4. José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aprovechó su visita a París para reunirse con el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann. La reunión se enfocó en dialogar sobre la construcción de mejores políticas públicas que favorezcan el desarrollo social, el libre mercado, la inversión y la competitividad de las empresas. Medina Mora reconoce que el diálogo y la cooperación internacional son clave para un futuro con mayores oportunidades para México. En el encuentro también destacó el acompañamiento de Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).