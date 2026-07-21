El contador / 21 de julio de 2026

1. Esta semana, la alemana BMW, que preside Klaus von Moltke, festejará 10 años en el país. San Luis Potosí se convirtió en su sede, pues fue donde construyó su planta de producción y en donde, desde la colocación de la primera piedra, se han invertido casi 2 mil millones de dólares. Ahí se han producido más de 550 mil vehículos de lujo y, pese a la situación comercial con el gobierno de Donald Trump, la automotriz sigue apostando por México. Se espera que se den a conocer los avances de los trabajos de expansión de su planta en la que han invertido 800 millones de euros, con el objetivo de comenzar a producir autos eléctricos BMW iX3 y el BMW i3, así como baterías de alto voltaje en 2027.

2. Afore XXI Banorte, dirigida por David Razú, mantiene el reconocimiento de Fitch Ratings. La agencia ratificó la calificación de excelente para sus 21 siefores: 10 fondos básicos generacionales y 11 fondos adicionales. Su evaluación destaca la solidez del proceso de inversión, la especialización de su equipo y su capacidad para operar en escenarios de volatilidad financiera. Fitch también refrendó la nota AAAf(mex) para las porciones de deuda de sus portafolios, la máxima nota en mitigación de riesgos crediticios y de mercado. Además, reconoció su estructura organizacional, la experiencia de la alta dirección y la adecuada segregación de funciones y responsabilidades.

3. En virtud de que una proporción de los vehículos en México se adquieren mediante crédito, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que preside Andrés de la Parra Escandón, y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que encabeza Guillermo Rosales Zárate, suscribieron un convenio de colaboración para mejorar la profesionalización, el cumplimiento normativo, así como la vinculación entre el financiamiento especializado y la distribución automotriz. Esta alianza busca conectar al ecosistema financiero con la red de distribuidores, punto de contacto con el consumidor, y elevar los estándares de calidad de la cadena de originación del crédito y la venta de vehículos.

4. Las empresas más afectadas con el registro de líneas móviles impuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, son los operadores móviles virtuales, pues no cuentan con infraestructura propia y no tienen centros de atención a clientes, donde las personas puedan pedir apoyo para el proceso de vinculación. Por ello, Altán Redes, que dirige Zaira Pérez, y que da servicio a la mayoría de los móviles virtuales, decidió montar 50 módulos en las 12 entidades del país. Llama mucho la atención que el socio que la empresa del Estado tiene para la colocación de estos módulos presenciales es la tecnológica Huawei, que en México dirige Liu Jiude