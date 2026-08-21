El Contador / 21 de agosto de 2026

1. La Cámara de Comercio Singapur-México está decidida a impulsar el intercambio entre ambos países para que el nuestro siga siendo su principal socio latinoamericano, por lo que amplió su consejo de asesores con Bankaool, representado por Samuel Chaves. El año pasado el intercambio comercial superó los 14 mil millones de dólares, monto que buscan aumentar conectando a empresarios de sectores clave como la manufactura, electrónicos, tecnología, dispositivos médicos y agroindustria. A esta cámara pertenecen empresas como Dyson, Ant Group, Santander, entre otras. Esto se concretó después que el mandatario de aquel país se reunió en México con la presidenta Claudia Sheinbaum.

2. Ivonne Mejía asumió la dirección de Microsoft México siendo la primera mujer en el cargo, quedando pendiente el futuro de Rafael Sánchez, quien dejó esa responsabilidad. Ahora se sabe que Sánchez llega a KIO IT Services como Chief Revenue Officer, para empujar la siguiente etapa de crecimiento de la organización. Su llegada responde a una estrategia enfocada en consolidar a la empresa como el aliado tecnológico de referencia para las organizaciones que buscan transformar sus modelos de negocio mediante tecnología de clase mundial. Para Bruno Juanes, CEO de KIO IT Services, Sánchez llega a una empresa sólida, con una oferta tecnológica diferenciada y un profundo compromiso con sus clientes.

3. Tiendanube México, que dirige Juan Vignart, reveló que los mexicanos gastaron más durante Hot Fashion 2026, un evento de promociones y descuentos organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online, presidida por Eric Pérez-Grovas. La plataforma encontró que, dentro de su ecosistema, la categoría moda facturó 4.2% más que en la edición 2025, a pesar de que tanto las órdenes como las unidades vendidas se redujeron. El buen resultado provino de un incremento anual de 20% en el ticket promedio, ya que pasó de 827 a 989 pesos. Esto significa que el comprador mexicano fue más selectivo y que este tipo de eventos ya no sólo se gana con descuentos, sino con la propuesta de producto correcta.

4. Grupo Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, logró durante el año pasado que 90% de sus compras se realizara a proveedores establecidos en México. Además, trabajó con 184 proveedores de comunidades rurales y 3 mil 575 afiliados a Nafin. Con esto, la empresa avanzó en la idea de fortalecer las cadenas productivas locales y lograr que el turismo tenga un efecto compartido. Durante 2025, la empresa recibió a más de cinco millones de visitantes. Cabe recordar que justo el año pasado realizó una inversión de mil millones de dólares para la ampliación de Hotel Xcaret México, con lo que alcanzó mil 800 habitaciones, ubicadas en el Caribe mexicano, que se construyeron con criterios de sostenibilidad.