El contador / 20 de octubre de 2026

1. Los esfuerzos de la Consar, encabezada por Julio César Cervantes, para que la población tome el control de su retiro están dando resultados. La reciente Feria de Afores 2026 cerró con 62 mil 799 interacciones brindadas a trabajadores y jóvenes. Durante cinco días, los asistentes realizaron trámites clave como localización de cuentas, actualización de datos y consulta de semanas cotizadas; sin embargo, el trabajo para proteger el patrimonio de las familias continúa, el organismo mantiene una campaña permanente para evitar que los trabajadores se acerquen a gestores o intermediarios que prometen agilizar trámites o garantizar pensiones a cambio de dinero recordando que los servicios son gratuitos.

2. Alianza In México, que agrupa a plataformas digitales como DiDi, inDrive, Lalamove, Mensajeros Urbanos, Rappi y Uber, nombró a Fabiola Peña Ahumada como directora ejecutiva. La exgerente regional para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet buscará impulsar la economía colaborativa y fortalecer el diálogo con autoridades. Peña cuenta con experiencia en asuntos públicos digitales, fue consultora de Internet Society y Lacnic, y consejera del extinto IFT. El nombramiento marca una nueva etapa para la asociación al sustituir a Guillermo Malpica quien durante su gestión tuvo que enfrentar la nueva ley del trabajo, que incluyó a este sector.

3. Recientemente se celebró el Día Mundial del Pan y, en ese contexto, la panificadora más grande del planeta, Grupo Bimbo, de Daniel Servitje, aseguró que 48% de sus ventas proviene de alimentos con calidad nutricional óptima. Esto cobra relevancia si se considera que existen productos que han sido señalados por su alto contenido calórico. La empresa ha reconocido que, para responder a las nuevas demandas de los consumidores, tuvo que emprender una ardua labor de mejora nutrimental para aumentar el contenido de fibra, proteína, granos enteros y vitaminas; y, reducir sodio, azúcares, grasas saturadas y trans. El plan es ofrecer productos atractivos, pero con mejores perfiles nutricionales.

4. El sector automotriz, que desde la AMIA preside Rogelio Garza, ya no espera que se eliminen por completo los aranceles de la sección 232 impuestos por Donald Trump, sino que al menos puedan reducirse o, al menos, se homologuen a lo que les cobran a otros países sin tratado de libre comercio como Corea del Sur o Japón. En la Secretaría de Economía, que lidera Marcelo Ebrard, están observando lo que llaman “una falta de alineación de aranceles” y, aunque se implementó un sistema de descuento, consideran que no es suficiente. Por ello, están llevando a cabo negociaciones como parte de la revisión del T-MEC, del que esperan tener una respuesta favorable antes de que termine el año.