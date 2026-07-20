El contador / 20 de julio de 2026

1. El próximo jueves, en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, se realizará el campanazo conmemorativo del debut de Credijal, que preside Felipe Martín del Campo. Pero este evento es diferente, pues Credijal no solamente es la primera emisora en emitir deuda este año, sino que también es el primer caso de éxito del programa de capacitación De Cero a Bolsa, impulsado por la BMV para acercar a nuevas empresas a los mercados mediante acompañamiento especializado y conocimiento técnico. Esto es muestra de que este proyecto está rindiendo frutos y de que las empresas necesitan ese empujón extra para ampliar el número de jugadores disponibles atractivos para el público inversionista.

2. La tecnológica HPE nombró a Laura Gómez líder de Canales y Alianzas para México. Anteriormente, Gómez formaba parte de HP Inc., donde desarrolló una trayectoria colaborando con canales y aliados estratégicos, por lo que ahora será responsable de fortalecer el ecosistema de socios de negocio de HPE, impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y consolidar relaciones estratégicas con canales y aliados en todo el país. La nueva líder estará establecida en Monterrey y sucede a Pamela González, quien fue promovida a directora de Canales de HPE Networking para Latinoamérica y Sur de Europa, movimiento poco común en empresas de tecnología donde hay pocas directivas.

3. Se acerca el fallo de la megalicitación de arrendamiento vehicular, LA-06-400-006400001-N-11-2026, y el nerviosismo aumenta. En Hacienda, de Edgar Amador, confían en sacar avante el procedimiento, pero el equipo de Raquel Buenrostro deberá sacar la lupa, pues algunos participantes ya comenzaron a mover fichas fuera de la mesa de licitación. No pocos voltean hacia Impulsa Tu Ganancia, que mantiene una estrecha relación con Arrendo Serv, sociedad con mucha polémica en la industria. Hay versiones que apuntan a que ambas estarían desplegando una operación para influir en el desenlace, incluso buscando que se declare desierto el concurso, con la mira a obtener una adjudicación directa.

4. Por fin se le hizo a Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, para ser considerado en las conversaciones para la revisión del T-MEC. Y es que, tras varios meses de estar fuera del radar del gobierno con lo referente al tratado, De la Torre y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, acordaron un esquema de trabajo conjunto para fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas en el T-MEC. Esta hoja de ruta busca fortalecer el esquema IMMEX de servicios y la integración de micro, pequeñas y medianas empresas a cadenas globales de valor, así como impulsar un mayor acercamiento con organismos empresariales de Estados Unidos para fortalecer el diálogo regional.