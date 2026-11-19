1. La que regresa a las grandes ligas bursátiles es la Bolsa Mexicana de Valores, pues desde Bombay, India, Jorge Alegría, su director general, amarró silla en el Consejo de la Federación Mundial de Bolsas, que preside John McKenzie. Con esta jugada, la BMV vuelve a la gobernanza global tras más de 10 años en la banca y en un momento clave donde la IA, la tokenización y la nube dictan el ritmo del dinero. En el organismo de 250 plazas financieras, el reto para Alegría será traducir esa silla en mayor competitividad, liquidez y apetito real para un mercado mexicano que urge de nuevas emisoras y dinamismo. Con esto, México participa en las decisiones que definirán el futuro de los mercados de capital.

2. En el marco de la Cumbre de la APEC, celebrada en China, directivos de Gruma en ese país compartieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la empresa cuenta con dos plantas productoras situadas en Shanghái y en Foshan, provincia de Guangdong, donde dan empleo a más de 2 mil personas. Gruma tiene presencia en esa nación desde hace 20 años, con la inauguración de su primera planta en 2006. Produce alimentos como tortillas de trigo, tortillas de maíz y frituras, abasteciendo tanto al mercado de China continental como a otros países de la región Asia-Pacífico, donde los productos han ganado adeptos entre los consumidores por su calidad y sabor.

3. Como parte de su agenda de sustentabilidad, Peñoles, que dirige Rafael Rebollar González, busca aumentar el uso de energías renovables, así como aprovechar las nuevas tecnologías de almacenamiento para garantizar una operación continua. Como parte de esta estrategia firmó un acuerdo con Atlas Renewable Energy, de Camilo Serrano. Se trata de un contrato de suministro de energía renovable por 20 años que contempla el desarrollo de un parque solar en Coahuila. Se espera que el proyecto entre en operación en 2029, con una capacidad de 269 megawatts que equivale al consumo eléctrico anual de más de 317 mil hogares. El objetivo de la minera es alcanzar sus metas de descarbonización.

4. José Medina Mora, presidente del CCE, concluyó su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Summit 2026, donde destacó la capacidad de las empresas mexicanas para invertir, generar empleos y ampliar su presencia internacional, así como las oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como manufactura. Ahora, el líder empresarial tiene la mirada puesta en 2028, cuando México será nuevamente anfitrión de APEC. Medina Mora busca dar continuidad a la interlocución con organismos y líderes empresariales de Asia-Pacífico, con el objetivo de contribuir a una agenda regional que fortalezca el comercio, la inversión, la innovación y la competitividad.