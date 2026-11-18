1. La que está por arrancar nuevos trabajos exploratorios en el proyecto CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018, que consistió en rondas de licitación, es Hokchi Energy, que dirige Vinicio Suro. Se trata de un campo ubicado en las Cuencas del Sureste en aguas someras frente a las costas de Veracruz y para el cual se van a destinar inversiones por 60 millones de dólares. El objetivo es determinar el potencial comercial de los prospectos Woolis y Tojol, que se estima tienen recursos petroleros por más de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El primer paso será la perforación del pozo explorador Woolis-1EXP, por lo que ya se encuentra en sitio la plataforma que se encargará de realizar estos trabajos.

2. Desde la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, de Claudia Esteves, se contabiliza la construcción de 82 parques industriales que se sumarán a los 491 que ya están en operación, lo que no sólo va a ampliar la oferta de espacios, sino que también aumentará la demanda de electricidad. Pero el desarrollo de proyectos de generación, redes de transmisión y distribución ya no son suficientes para garantizar el abasto. Según estima Quartux, que lidera Alejandro Fajer, cada proyecto deberá contar con sistemas de almacenamiento para evitar riesgos asociados o pérdidas por interrupciones o variaciones, pero, sobre todo, evitar un estrés al sistema por la intermitencia de las energías renovables.

3. El Consejo Mexicano de Negocios, mediante el Centro de Competitividad de México, que dirige Juan Carlos Ostolaza, llevará a cabo una edición más del CREO MX nacional, espacio que busca fortalecer las mipymes y emprendedores a través de capacitación, encuentros de negocios y financiamiento. Este sector continúa siendo el motor económico de México, generando más de 52% del PIB; sin embargo, su crecimiento enfrenta barreras, pues sólo 10.7% tiene acceso a financiamiento, donde se identifica el alto costo del crédito (25.8%) y la falta de financiamiento (20.7%) entre sus principales obstáculos, a lo que se suma su falta de integración a las cadenas de suministro regionales en el marco del T-MEC.

4. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que preside Octavio de la Torre, tiene muy buenas perspectivas sobre el programa de descuentos de El Buen Fin. Y es que se sabe que 81% de los negocios agremiados a la confederación reportaron mayores ventas durante el llamado fin de semana más barato del año. Además, 80% de los consumidores eligió productos hechos en México, mientras que 65% prefirió comprar directamente en las tiendas físicas. Las cifras oficiales de ventas, tanto en establecimientos como en línea, se darán a conocer por parte de la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, el próximo viernes 4 de diciembre.