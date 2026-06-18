El Contador / 18 de junio de 2026

1. El próximo martes se realizará en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, el campanazo conmemorativo de la oferta pública inicial de Fibra Park Life, que preside Gustavo Tomé. Y es que este fideicomiso es un hito en el mercado, pues es el primero enfocado en la vivienda en renta. Esta OPI fue por 268 millones de pesos y el plan de la firma es construir una plataforma profesional y escalable enfocada en operar activos de calidad. Desde hace varios años que Tomé planeaba el lanzamiento de este tipo de instrumento, proyecto que se pudo concretar en un entorno que busca aprovechar que en México la vivienda en renta que se maneja de manera institucional representa sólo 5.0% del total.

2. El sector tecnológico sigue impulsando el empleo, ya que existe una brecha importante entre los puestos vacantes en las empresas y los especialistas en rubros que surgen en la industria, como los relacionados con datos e inteligencia artificial. Por ello, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información sumó a sus filas a Aleysha Serratos de Generation México, quien estará a cargo del Comité de Empleabilidad. A escasos cuatro días en este cargo, ya tuvo su primera reunión con Sofía Pérez, directora de la asociación, donde revisaron los objetivos, compromisos y la ruta de trabajo para los próximos meses y se enfocarán, inicialmente, en crear más y mejores oportunidades laborales.

3. Grupo Engen, una empresa financiera especializada en arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero, crédito empresarial y factoraje en México, informó que se ha designado a Mauricio Medina como el nuevo director general del grupo. Asimismo, se dio a conocer que continuará como director general de TIP México, empresa que ha desarrollado una estrategia desde hace ya algunos años de negocios en el mercado de arrendamiento de remolques, semirremolques, tractocamiones, camiones y automóviles en México y quienes celebraron recientemente su quinta colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por un monto total de cuatro mil millones de pesos.

4. El gran ausente en las reuniones para la revisión del T-MEC, que se realiza en Washington, es José Medina Mora, presidente del CCE. Y es que el líder de la máxima cúpula privada está en París, participando del Viva Technology (VivaTech), el principal evento de innovación y tecnología que se celebra anualmente y es considerado el encuentro de startups y ecosistemas digitales más importante de Europa. En este foro que se realiza desde ayer y hasta el 20 de junio, se habla de inteligencia artificial, robótica, transición energética, scale-ups y tecnología corporativa. Destaca que los primeros días son exclusivos para profesionales, inversionistas y académicos, mientras que el último día se abre al público en general.