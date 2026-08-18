El contador / 18 de agosto de 2026

1. Desde la ANPACT, de Rogelio Arzate, ya se está trabajando con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de *Guillermo Rosales, y la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador, para calcular el daño económico que ha provocado al sector de camiones pesados la llegada de unidades usadas provenientes de Estados Unidos. Por el momento, se está haciendo una evaluación de los precios registrados en aduana entre los vehículos de uso, algunos considerados chatarra, y las unidades seminuevas del mercado nacional. La evaluación final será presentada en breve, considerando que, por cada unidad de importación usada que se vende en el país, es un camión nuevo que deja de colocarse.

2. Banco Santander, presidido por Ana Botín, puso en marcha un servicio de transferencias internacionales inmediatas y sin comisiones desde España hacia México y Reino Unido para sus clientes particulares en canales digitales. Esta optimización responde a la migración progresiva de sus sistemas hacia las nuevas plataformas corporativas de pagos del grupo, herramienta clave para procesar envíos en tiempo real en pesos y libras esterlinas. El movimiento amplía el esquema de noviembre de 2025, cuando la entidad eliminó los cargos de emisión y gastos swift. Con ello, el gigante financiero consolida la eficiencia operativa e impulsa la inclusión digital en dos de sus mercados más relevantes globales.

3. Lenovo, que tiene a Yuanqing Yang como presidente y CEO, registró uno de sus trimestres más sólidos en su historia, parte de ello fue gracias a su alianza con la FIFA, que preside *Gianni Infantino. Logró ingresos por un máximo histórico de 26 mil 900 millones de dólares. Los segmentos relacionados con la IA y soluciones de infraestructura fueron los que tuvieron un mayor dinamismo, gracias a que fue el socio tecnológico oficial del torneo. Con presencia en tres países, 16 ciudades, 48 equipos y 104 partidos, la tecnológica proporcionó los dispositivos, la infraestructura, los servicios, las soluciones y la innovación impulsada por inteligencia artificial que contribuyeron a respaldar las operaciones de la FIFA.

4. El gobierno de la presidenta *Claudia Sheinbaum trabaja para generar una propuesta relacionada con la regulación del uso de las redes sociales por parte de niños y niñas y, por ello, las empresas que son representadas por la Asociación Latinoamericana de Internet, cuya gerente Regional para México es *Fabiola Peña, se reunió con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que encabeza *Lorena Villavicencio Ayala, y la Secretaría de Gobernación, cuya titular es *Rosa Icela Rodríguez, con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre las medidas que implementan las plataformas digitales para contribuir a la protección de niñas, niños y adolescentes.