1. Nubank, fundado por David Vélez, consolidó su hegemonía financiera en América Latina tras recibir luz verde del Banco Central de Brasil para adquirir Banco Porto Real de Investimentos, paso clave que le otorga una licencia bancaria en su principal mercado sin exigirle capital adicional. Con más de 120 millones de usuarios brasileños, inversiones proyectadas por 45 mil millones de reales para este año y ahorros acumulados de 134.7 mil millones de reales en comisiones desde 2025, la firma demuestra que su escala se traduce en inclusión para 31.5 millones de personas. Para Livia Chanes, CEO de Nubank para Brasil y AL, la licencia bancaria refuerza el compromiso con el sistema financiero de la región.

2. Para Fibra MTY, de la que André de Sousa es el director de Operaciones, México sigue siendo un destino atractivo para los capitales, pero considera que su principal reto es hacer realidad los proyectos anunciados en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que encabeza CFE, de Emilia Calleja, que contempla inversiones por cerca de 37 mil 500 millones de dólares. Garantizar la generación, transmisión y distribución eléctrica, a fin de evitar interrupciones, será el principal valor agregado del país. Por ello, Fibra MTY adquirió por 22 millones de dólares dos naves industriales en Santa Catarina, Nuevo León, con un área rentable de 21 mil 300 metros cuadrados.

3. El 6 de noviembre concluyó el plazo para que empresas de radio y televisión entregaran su código de ética y designaran a los defensores de audiencia y, de acuerdo con la CRT, conformada por Norma Solano, Tania Villa, María de las Mercedes Olivares, Adán Salazar y Ledénika Mackensie, más de 90% de los concesionarios comerciales y públicos cumplió con esa obligación. Aunque las empresas tenían poco tiempo para este proceso, ya contaban con un código y un defensor, pues así lo exigía el anterior regulador. Sin embargo, con el ajuste de la CRT a estas obligaciones, será a partir del 16 de noviembre que los defensores de las audiencias podrán recibir quejas, sugerencias y reclamaciones.

4. Quien anda en China es Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, quien forma parte de la comitiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participará en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 2026 en Shenzhen. Se sabe que Josefina Rodríguez tendrá una agenda que incluye reuniones con turoperadores chinos, aerolíneas y el propio Ministerio de Turismo de China a modo de promocionar a México en el gigante asiático. En 2025, China se ubicó como el décimo cuarto mercado emisor de turismo al país con 167 mil turistas, 8.2% más que el año pasado; sin embargo, su participación en el total de llegadas fue de apenas 0.5 por ciento.