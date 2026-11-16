El contador / 16 de noviembre de 2026

1. El sector empresarial no se quiso quedar atrás en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Por ello, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, con un grupo de empresarios, viajaron hasta China para participar del APEC CEO Summit, en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. La delegación mexicana tendrá una agenda de colaboración público-privada para impulsar el comercio, la inversión y la competitividad entre las 21 economías que conforman el APEC, y que en conjunto concentran más de 60% del PIB mundial. Los empresarios también tienen la mirada puesta en APEC 2028, donde México será el anfitrión.

2. Alsea, que preside Alberto Torrado, quiere simplificar el negocio y ser más rentable, por eso acaba de anunciar la venta de los restaurantes de Burger King en Argentina. El comprador es el empresario argentino José Luis Manzano, detrás de Integra Capital, grupo privado con inversiones en energía, servicios públicos, minería y medios. La marca cuenta con más de 100 establecimientos en la región y la transacción está sujeta a autorizaciones regulatorias. Para Alsea, detrás de Starbucks, Domino’s Pizza y Chipotle en nuestro país, la venta va con la estrategia de simplificar su portafolio de marcas, fortalecer su crecimiento y mejorar la rentabilidad con una gestión más eficiente de sus operaciones.

3. Los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reeligieron a Doreen Bogdan-Martin como secretaria general con 164 votos de 173 posibles. La elección se realizó en la conferencia plenipotenciaria 2026, donde Bogdan-Martin dijo estar honrada por ser reelegida para un segundo periodo, en un momento de cambios digitales dramáticos. Adel Darwish, fue elegido como vicesecretario general; Eric Fournier fue designado director de la Oficina de Radiocomunicaciones; Seizo Onoe fue reelegido director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, y Nele Leosk fue elegida directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

4. En mayo, el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos, que encabeza Mony de Swaan, asumió la presidencia y dirección de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (Amomvac). Desde entonces, los operadores móviles a los que representa la organización pasaron de 610 mil 432 abonados a 2 millones 258 mil 937 usuarios. Una de las tareas fue ordenar a la institución al regularizar la membresía. Además, establecieron una mesa de trabajo permanente con la CRT, que preside Norma Solano. De Swaan adelanta que solicitarán mesas de trabajo con Altán Redes, que dirige Zaira Pérez; AT&T México, que encabeza Mónica Aspe, y Telcel, que dirige Daniel Hajj.