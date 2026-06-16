El contador / 16 de junio de 2026

1. Despegar, que dirige Gonzalo García Estebarena, firmó un acuerdo con Civitatis, al mando de Andrés Spitzer, para integrar el catálogo de la compañía especializada en tours, excursiones y visitas guiadas. Una vez completada, los más de 30 millones de clientes de Despegar podrán tener acceso a las múltiples opciones que ofrece Civitatis en todos los mercados donde opera. Con Despegar, Civitatis tendrá una proyección importante en el mercado de Latinoamérica, que es uno de los más estratégicos. Mientras que a Despegar le dará la oportunidad de ampliar su propuesta de valor con los viajeros al hacer sus recorridos aún más personalizados y resolver todo su trayecto desde una misma plataforma.

2. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que encabeza José Merino, lanzó recientemente la aplicación México Invita, que contienen rutas disponibles para desplazarse en el país, pueblos mágicos e información de gastronomía, cartelera cultural y artística, así como servicios de movilidad y teléfonos de emergencia. Aunque la app se encuentra disponible en las tiendas de Android de Google, cuyo CEO es Sundar Pichai, y de Apple, que dirige Tim Cook, sólo ha sido descargada alrededor de mil veces, ya que no ha sido publicitada. En el caso de su versión para iOS, la app señala que se encuentra en inglés y en español, y que fue desarrollada por Infotec, que dirige Raúl Soto.

3. Instagram, que tiene como CEO a Adam Mosseri, sigue buscando formas alternativas de monetización y su estrategia más reciente fue el lanzamiento de una nueva suscripción. Se trata de Instagram Plus, la cual en México tiene un precio de 39 pesos al mes y permite a los usuarios tener acceso a varias herramientas. Por ejemplo, podrán ver cuántas veces se volvieron a ver sus historias, iconos personalizados, fijar hasta seis publicaciones, extender las historias a 48 horas y hasta crear múltiples listas de audiencias. Próximamente se añadirán nuevas funciones a esta suscripción. De acuerdo con Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, pronto se lanzará también Facebook Plus y WhatsApp Plus

4. Con la publicación por parte de la CNE, que preside Juan Carlos Solís, del nuevo marco regulatorio para la integración de los Sistemas de Almacenamiento al Sistema Eléctrico Nacional, ya se tiene una mayor certidumbre sobre la mejora en la continuidad y eficiencia de la red. Desde diferentes asociaciones y desarrolladores, como es el caso de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, de Israel Hurtado, se considera que con las reglas claras se podrá acelerar la modernización de la infraestructura energética e incluso se concretarán nuevos proyectos; sin embargo, aún hace falta la emisión de instrumentos complementarios, como reglas de mercado y formatos regulatorios, entre otros puntos.