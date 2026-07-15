El contador / 15 de julio de 2026

1. El mapa de la banca digital en América Latina tiene nuevos jugadores. Banco Plata, encabezado por Neri Tollardo, confirmó la obtención de la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Con este aval regulatorio, la institución operará en el país sudamericano bajo la figura de Compañía de Financiamiento, lo que marca el inicio de su expansión regional. Aunque en territorio mexicano la firma opera con una licencia bancaria, la elección de la figura jurídica en Colombia responde a una estrategia de penetración ágil. Esta estructura le permitirá desplegar su ecosistema digital con la velocidad necesaria para competir en el dinámico mercado colombiano.

2. Aeroméxico, dirigido por Andrés Conesa, expandirá su ruta Monterrey-París en lo que resta del año debido a la demanda que se ha registrado. Esta ruta, que inició en abril, estaba planeada sólo para seis meses. Hasta el momento, el vuelo se mantendrá con tres frecuencias semanales. El éxito de la ruta muestra que hay mercado internacional en otras ciudades del país que puede ser atendido sin tener que volar al congestionado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al mando de Juan José Padilla. Aeroméxico ya también comprobó el éxito de conectar a Guadalajara con Madrid y otros estados como Querétaro, que ya tienen vuelo con la capital europea.

3. Gasolineros que fueron señalados por no adherirse al tope de precios de los combustibles consideran injusto que sean exhibidos. La mayoría de ellos se siente en desventaja e incluso desprotegidos, pues no están adheridos a la Onexpo, de Enrique Félix Robelo. Exponen que, hasta ahora, no han sido escuchados por la Secretaría de Energía, que lleva Luz Elena González, pues aseguran que no pueden vender la gasolina dentro del tope solicitado por el gobierno federal, toda vez que se trata de pequeños empresarios que no cuentan con los grandes descuentos de Pemex. Argumentan que, al adherirse al programa, perderían dinero, principalmente con el diésel, por lo que ya evalúan dejar de venderlo.

4. Los empresarios comienzan la preparación para la tercera ronda de revisiones del T-MEC, que se celebrará la siguiente semana en la Ciudad de México. De cara a esta reunión con la delegación estadunidense, el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, sostuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. En el encuentro participaron Judith Garza, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin; Eduardo Ocampo, presidente de la Comisión Laboral; Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, y Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT. Los temas laborales, los aranceles automotrices y del acero serán los temas más álgidos.