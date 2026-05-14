El contador / 14 de mayo de 2026

1. Alejandro Malagón, líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), envió a integrantes del gremio industrial a Santiago, en Chile, para participar en los trabajos de la 93ª Asamblea General y Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC). Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Concamin, encabeza estos trabajos regionales, en el que se abordan temas de gran relevancia para el futuro del continente, como infraestructura, vivienda, innovación, sustentabilidad y financiamiento. La comitiva puso de relieve la industria de la construcción, así como los proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno en el marco del Plan México.

2. Telcel, que dirige Daniel Hajj; AT&T, que encabeza Mónica Aspe, y Altán Redes, que dirige Zaira Pérez, despliegan antenas alrededor de estadios como el Banorte y el Akron, después de recibir acceso a espectro por parte del gobierno federal. Esto se debe a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, de Norma Solano, informó que para responder al reto de conectividad que representará la concentración masiva de personas en las sedes de la Copa Mundial FIFA 2026, aprobó descuentos por el uso temporal del espectro, costo que las empresas pagaron y no se conoce, lo que coincide con el rápido despliegue que las empresas comenzaron en las sedes mundialistas para ofrecer buena cobertura.

3. El Museo Interactivo de Economía, que dirige Silvia Singer, se sube a la fiebre mundialista con Pasa el balón, una exposición temporal que forma parte del corredor cultural de Host City 2026 y que propone entender el futbol como algo más que un deporte: un fenómeno cultural, económico y social. Están invitando al público a dejar de ser espectador para convertirse en parte del juego. Aquí las personas pueden poner a prueba sus reflejos, tomar decisiones como árbitras y árbitros, narrar jugadas en una cabina de radio, descubrir a quiénes hacen posible cada partido, cuestionar lo que creen saber sobre el futbol y enfrentarse también a las tensiones y problemáticas que atraviesan el deporte.

4. La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, presentaron ayer la segunda edición de La Gran Escapada, El Buen Fin del Turismo, iniciativa nacional que se realizará del 18 al 21 de junio, la cual pondrá al alcance de las y los viajeros promociones, descuentos y experiencias turísticas para recorrer México con precios accesibles. Acompañada por los titulares de Turismo de los estados del país, representantes de cámaras empresariales y autoridades federales, Rodríguez Zamora destacó que esta estrategia, en su segunda edición, estima una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos.