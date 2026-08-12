El contador / 12 de agosto de 2026

1. ¿Qué hacía Miguel Mancera con sus trajes viejos? Los utilizaba. ¿Y cuándo finalmente los desechaba? Su hijo Carlos los usaba. Esta broma mencionada por el propio Mancera en entrevista refleja la sobriedad de su gestión al frente del Banco de México. Austero y de gran templanza, su legado es de indiscutible transcendencia: elevar a rango constitucional el objetivo prioritario del banco de procurar la estabilidad del peso y una autonomía resumida en que “ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”. Su recomendación de siempre: “Hay que usar el dinero público con más cuidado que el propio”. Su despedida, citando a Milton Friedman, fue recordar que no hay desayuno gratis.

2. Mercado Pago, dirigida por Pedro Rivas, transforma su plataforma en México con un rediseño que integra IA para personalizar la experiencia financiera de sus usuarios. Respaldada por un promedio superior al millón de descargas mensuales en el primer semestre de 2026, según Sensor Tower, la firma busca consolidarse como la principal opción bancaria digital. Su meta es transformar la forma en que las personas interactúan con su dinero todos los días, por ello, busca que cada vez que alguien abra la app encuentre una experiencia simple, segura y personalizada. Mercado Pago mantiene una calificación de 4.9 estrellas sobre 5.0 en App Store y Google Play, la más alta del sector financiero en México.

3. La Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México, de la SEP, a cargo de Mario Delgado, señala que 66% de los estudiantes y 60% de los docentes utiliza herramientas de IA generativa, al menos, una vez por semana, por ello, EduPraxis Global, que dirige Rocío del Carmen Cuadros, llevará a cabo la segunda edición de su evento del mismo nombre, que se realizará el 10 de octubre en el Hotel Courtyard by Marriott de la Ciudad de México. El evento reunirá a investigadores, académicos y estudiantes de posgrado para intercambiar hallazgos, experiencias y propuestas sobre el futuro de la enseñanza y su aplicación en las aulas.

4. La proteína está de moda y, para subirse a la ola, helados Santa Clara, pertenecientes a The Coca-Cola Company, que a escala global dirige Henrique Braun, lanzaron una nueva línea de este popular postre con doble proteína. Según la empresa, cada bola contiene 8.5 gramos de estos aminoácidos y hay sabor capuchino, vainilla, fresa y choco nuez. En el mercado ya abundan las opciones con el ingrediente, pues los consumidores quieren cuidar su salud sin dejar los productos y las experiencias de indulgencia, como ir por un helado o un café. No hay que olvidar a Starbucks, que opera Alsea, que dirige Christian Gurría, también cuenta con una línea de bebidas con proteína extra que ha ganado adeptos.