El Contador / 10 de septiembre de 2026

1. En el marco del Día Mundial de la Agricultura, Grupo Bimbo, que encabeza Daniel Servitje, incrementó 73% las hectáreas cultivadas bajo el modelo de agricultura regenerativa, al sumar 500 mil bajo este modelo. Bimbo tiene como objetivo que 100% de sus ingredientes clave provengan de tierras sostenibles para 2050. Ante la alerta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que dirige Qu Dongyu, de que 50% de los suelos agrícolas globales padece degradación, la panificadora busca promover la salud del suelo, la biodiversidad y la capacitación de productores. Esto es vital para que la panificadora más grande del planeta mantenga la disponibilidad de insumos.

2. La IA está replanteando la operación de las compañías en términos de tecnología. La consultora McKinsey revela que los presupuestos de ciberseguridad crecerán apenas 2.5% anual, pero que la parte destinada a gestionar agentes de IA podría más que triplicarse hasta 15% hacia 2029, en especial en categorías como en identidad y seguridad de datos. Esta premisa estará presente en The Break, encuentro de IA organizado por KIO IT Services, firma mexicana encabezada por Bruno Juanes, que dará cita a expertos de AT&T México, Prosci y Adobe. Esa misma lógica está detrás de Prophecy, solución de IA de KIO IT Services que cruza millones de señales para detectar comportamientos fuera de lo normal.

3. Mientras buena parte de la discusión comercial entre México y Estados Unidos sigue centrada en los cruces fronterizos, en CPKC decidieron avanzar hacia la eficiencia logística. Coby Bullard, vicepresidente senior de Ventas y Marketing, presume una solución que traslada la inspección de productos agroalimentarios a la terminal Puerta México, en Toluca, para reducir tiempos y evitar cuellos de botella en Nuevo Laredo. El proyecto fue desarrollado en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que dirige Francisco Javier Calderón Elizalde, y representa un ejemplo de cómo la innovación regulatoria puede generar ventajas competitivas.

4. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, fue el primero de los líderes empresariales que se pronunció sobre el PEF 2027 que presentó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y no sólo eso, lo analizó y se adjudicó los cambios en el Régimen Simplificado de Confianza y la iniciativa de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, como un logro del gremio al que representa, “gracias al diálogo con el gobierno federal”. De la Torre refirió que lo que más le gusta, precisamente, son los cambios en el Resico, pues ello apoyará a las pequeñas empresas del país y a los negocios familiares. Señaló que pondrá especial atención en los cambios a la reforma a la Ley del ISR.