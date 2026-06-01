El contador / 1 de junio de 2026

1. Hay agendas que no pueden esperar para el sector empresarial, una de ellas es en materia de temas fiscales y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ello, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, solicitó una reunión con el titular del SAT, Antonio Martínez, a quien le externó la necesidad de generar mayor claridad sobre la materialidad de las deducciones fiscales, fortalecer mecanismos preventivos sobre la cancelación de Certificados de Sellos Digitales y evitar afectaciones que paralicen facturación, nómina y cadenas de pago. Así, empresas y gobierno mantienen el compromiso de dialogar para avanzar en el desarrollo económico.

2, La cerveza será uno de los productos más demandados para el Mundial y para quienes cuentan las calorías y el consumo de alcohol, Grupo Modelo, que dirige Daniel Cocenzo, lanzó Michelob Ultra Zero, bebida 0.0% alcohol, con electrolitos y 18 calorías. Para Rodolfo Vargas, director de Marcas Premium de la compañía, este lanzamiento es para liderar la categoría con una opción para que los aficionados puedan mantenerse en el juego del día a día que se realiza en el marco mundial, apoyado por Lionel Messi y Memo Ochoa. Su distribución inicia este mes en los Oxxos y estadios sede de México. Además, está diseñada con base en las nuevas tendencias de consumo, principalmente de los jóvenes.

3. Al parecer Valle de Guadalupe, Baja California, estado cuyo turismo está a cargo de Miguel Ángel Badiola, está sufriendo un efecto similar a Tulum, Quintana Roo, estado que gobierna Mara Lezama. El destino ha sufrido una reducción de afluencia de turistas importante, sobre todo de turismo nacional, estatal y regional debido a los altos precios que manejan hoteles y restaurantes. Valle de Guadalupe está siguiendo el mismo camino que Tulum, enfocándose sólo en el turista internacional de alto poder adquisitivo. Las autoridades, incluida la Secretaría de Turismo, de Josefina Rodríguez, deberán revisar el tema pues, de lo contrario será otro destino que se les caiga por elitista.

4. Pilar García, CEO de Rastreator México, fue reconocida como una de las mujeres que impulsa la transformación del sector asegurador en América Latina. La directora fue reconocida como líder en insurtech en los premios REDMES (Red de Mujeres en Seguros) 2025, siendo la segunda persona en recibir dicho galardón. Esto gracias a que Rastreator México, lanzado en 2017, ayuda a las personas a comparar, de manera gratuita, las opciones para seguro de auto para así tomar una decisión informada. Los premios REDMES forman parte de una iniciativa regional que busca visibilizar el liderazgo femenino en la industria, reconociendo trayectorias con impacto en innovación, tecnología y desarrollo del sector.