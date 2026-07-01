El Contador / 1 de julio de 2026

1. Tecate, perteneciente a Heineken, que dirige Oriol Bonaclocha, se convirtió en patrocinador de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, que encabeza Horacio de la Vega Flores. Con ello, la marca de cerveza busca aprovechar el momento de crecimiento que vive este deporte para generar conexiones relevantes y fortalecer su cercanía con el mercado mexicano. Como no todo es futbol, esta alianza representa la apuesta de Tecate por otras grandes pasiones deportivas que tienen el potencial de ganar adeptos y, como consecuencia, presencia de la marca en la mente de los consumidores. No hay que olvidar que deportes como el futbol ya tienen el patrocinio de AB InBev, que dirige Daniel Cocenzo.

2. El AICM, a cargo de Juan José Padilla Olmos, tuvo que suspender la operación de una de sus pistas durante la mañana de ayer debido a encharcamientos. La principal terminal aérea se mantuvo operando con una sola pista por alrededor de cuatro horas, lo que generó retrasos. Lo anterior confirma lo que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, al mando de Willie Walsh, y el Consejo Internacional de Aeropuertos, que en Latinoamérica está a cargo de Rafael Echevarne, han señalado en reiteradas ocasiones y es que el AICM necesita obras estructurales de gran escala que incluyan hasta el drenaje y no sólo cambios estéticos como los que se realizaron para atender el Mundial.

3. Las nuevas disposiciones del Banco de México para transferencias electrónicas y pagos digitales representan un avance estructural en la infraestructura financiera y acelerarán la adopción de medios de pago electrónicos. Destacó la coordinación entre el banco central, gobernado por Victoria Rodríguez, y la Asociación de Bancos de México, liderada por Emilio Romano, que impulsa una agenda de inclusión financiera y menor dependencia del efectivo. Entre las medidas sobresale la homologación de las transferencias móviles para hacerlas más simples y uniformes entre instituciones. También se crea la cuenta simplificada para facilitar la recepción de pagos digitales de pequeños comercios y emprendedores.

4. Con el objetivo de conectar a grandes compañías con sus cadenas de proveeduría y facilitar mejores condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, Nafin, encabezada por Carlos Torres Rosas, y la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), que preside Jorge H. Santos Reyna, firmaron una alianza que incorpora esquemas de factoraje, garantías, capacitación y asistencia técnica empresarial. El programa arrancará con Banregio y se apoyará en +PyMEx, iniciativa mediante la cual 25 empresas han incrementado sus compras a proveedores mipyme en mil 761 millones de dólares. En Caintra estiman que el alcance potencial supera las 20 mil empresas.