Vela de esperanza

Si bien no es como para destapar botellas de champaña, hay señales que le permiten a la presidenta Claudia Sheinbaum ver con optimismo la recuperación de la economía.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, ha dicho con claridad que para disminuir la deuda como proporción del PIB es necesario crecer y romper la tendencia que, de acuerdo con el economista en jefe de BBVA Research México, Carlos Serrano, llevaría a México a perder el grado de inversión sobre su deuda soberana.

El Inegi, que preside Graciela Márquez, dio a conocer que el IGAE (que permite anticipar con bastante precisión el PIB) creció a una tasa anual de 2.2% y un crecimiento mensual de 1.2%, con lo que se ligan tres reportes de crecimiento.

Sin que sea un argumento técnico, si se dice que tres caídas del PIB son muestra de una recesión, tres crecimientos continuos deberían ser muestra de una recuperación económica; sin embargo, lo más relevante es determinar que poco a poco la economía se está recuperando.

Cuando se habla de los factores que han dificultado la recuperación, se establecen dos: la renegociación del T-MEC con EU y la inseguridad jurídica, donde es cierto que la inversión privada ha estado cayendo desde que se anunció la composición de la SCJN, presidida por Hugo Aguilar.

En el caso de la revisión del acuerdo comercial es necesario establecer que las reglas han cambiado puesto que Donald Trump no es turiferario del libre comercio y lo acepta con aranceles. El objetivo de Marcelo Ebrard y su equipo de la Secretaría de Economía es que México mantenga la posición más privilegiada en el comercio con EU.

Sobre la confiabilidad del Poder Judicial es necesario establecer que la presidenta Sheinbaum está haciendo ajustes en la selección de jueces con el objetivo de lograr que las aristas más negativas de esta reforma sean removidas.

REMATE MONETARIO

Sería una sorpresa si mañana los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, no mantuvieran sin cambio la tasa de referencia. Cuando se conozca la decisión quedarán claras las razones que, según todas las señales, serán unánimes.

A partir de ahí parece aventurado que haya analistas que dan por hecho que Banxico mantendrá sin cambio la tasa por lo que resta del año. La realidad es que estos colegiados deberán considerar la disminución de la inflación, que ya se encuentra dentro de la meta, y el espacio que da la holgura de la economía para seguir disminuyendo la tasa de referencia a un nivel en el que sin poner en riesgo el objetivo constitucional de propiciar la estabilidad de precios, se ayude a la recuperación de la economía.

REMATE JUSTIFICADO

Carlos Marmolejo se comunicó con el Padre del Análisis Superior para dar su versión sobre su retiro de solicitud ante la CNBV, presidia por Ángel Cabrera, para convertirse en banco. En la conversación que tuvieron en Imagen Radio, el CEO de Finsus dijo que en los 18 meses que han pasado desde que iniciaron el camino para convertirse en banco han cambiado mucho, puesto que han crecido en cuanto a capitalización y operaciones bancarias.

Dijo que retiraron la solicitud para presentar otra en la cual se hable de la intermediaria que son hoy y no la que eran hace año y medio. A pesar que lo preguntó, el PAS se quedó con la duda: si el proceso para obtener la autorización de la CNBV es dinámico, ¿por qué no iban actualizando el expediente? Más aún, de acuerdo con lo dicho por Marmolejo se trata de asuntos relevantes.

REMATE BRASILEÑO

Tal y como se lo adelantó ayer el PAS, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, firmó un convenio de colaboración con Petrobras, dirigida por Magda Chambriard. Mucho más allá de las opiniones, hay un hecho concreto: Pemex regresó al camino correcto, puesto que a través de estas alianzas se hace a un lado la visión aldeana impulsada por Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle y Octavio Romero.

REMATE COLADO

Más de uno se ha preguntado cómo le ha hecho Mauricio Camarena para mantenerse dentro del sector energético. Algunos opinan que tiene un fuerte padrinazgo de Rocío Nahle, a quien ven como una sombra malévola en torno al sector energético del país. Lo cierto es que este hombre cometió errores en la Secretaría de Energía para crear la ley de hidrocarburos, donde le tuvieron que corregir la plana, así como en la relación con las empresas reguladas al grado que Luz Elena González, titular de la Sener, tuvo que intervenir para moderar las fricciones. A pesar de esa hoja de vida, Camarena fue nombrado como director de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad (cualquier cosa que eso signifique) dentro de Pemex.