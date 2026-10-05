Tuvo razón

La violencia de algunos grupos vinculados con el SME obliga a recordar la relevancia que tuvo la acción del expresidente Felipe Calderón, cuando cerró esta empresa y el servicio quedó a cargo de la CFE, que hoy dirige Emilia Calleja.

Luz y Fuerza del Centro era totalmente inviable puesto que tenía elevadísimos costos para el erario, en buena medida por los excesos que tenía el contrato colectivo de trabajo con una calidad muy inferior a la que daba CFE en el resto del país.

Este grupo fue usado por Andrés Manuel López Obrador como ariete para llegar a la Presidencia y, ya en el cargo, abandonó a los trabajadores que, dicho sea de paso, fueron liquidados más allá de lo que marca la ley.

REMATE DISPUTADO

Dentro de CFE se viven dos realidades totalmente diferentes. En un lado están los buenos resultados, tanto en operación como los financieros, que han permitido que el director financiero, Eugenio Amador, esté preparando una nueva colocación de fibra E ante la demanda que han tenido por parte de inversionistas institucionales, puesto que logran calzar perfectamente los ingresos con intermediarios de largo plazo y a la que la IFC ya haya manifestado su interés de quedarse con parte de la nueva emisión que deberá darse a fin de año.

En el otro extremo, Emilia Calleja está en medio de una guerra que, ciertamente no provocó ni tiene interés en continuar. No sólo está el cambio en su estructura corporativa o el regreso a la empresa de personajes de los que ella había prescindido, altamente vinculados con Manuel Bartlett, como Guillermo Nevárez y José Martín Mendoza. Adicionalmente, existe la intención de generar una versión según la cual ha tolerado una suerte extraña de nepotismo y de privilegios a personas que podrían o no estar vinculadas con la larga trayectoria que ha tenido Calleja en la institución.

Mucho más grave el generar conflictos con la Secretaria de Energía bajo premisas absurdas. Hay quienes dicen que el origen es la reacción de Luz Elena González a un regaño de la Presidenta por cortes en la señal… No parece una versión creíble a la luz de las acciones del gobierno. Una versión mucho más plausible es que hay quienes están tratando de buscar un nuevo puesto dentro de la institución. Aquí ponen especial atención en el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas, a quien algunos tratan de poner al frente de un movimiento para llegar al frente de la empresa de electricidad.

Lo cierto es que este clima tan complejo dentro de CFE enturbia lo bueno que está ocurriendo en el sector eléctrico que, sin lugar a dudas, ha dejado de ser una de las grandes preocupaciones tanto de CCE, presidida por José Medina Mora, como Coparmex, encabezada por Juan José Sierra.

REMATE ENTENDIDO

Nuevamente Coparmex está poniendo luz sobre uno de los temas más preocupantes para la recuperación económica: la incertidumbre jurídica. La forma de elección de los ministros de la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, así como la falta de definición sobre la nueva selección, constituyen un gran punto de preocupación para la inversión.

REMATE EXPLICADO

Banco de México informó que a partir del mes próximo terminará el programa México Directo para el envío de remesas desde EU y hay quienes han generado cualquier cantidad de especulaciones. No se trata de una presión del gobierno de EU, ni por restricciones al lavado de dinero en cualquiera de los dos lados de la frontera, simple y sencillamente es un programa que fue perdiendo utilidad y sentido.

REMATE CATALOGADO

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes, precisó el catálogo de actividades vulnerables dentro del sistema financiero para que las instituciones de crédito puedan ir tomando medidas que, por un lado, no deberían generar incomodidades para los clientes al tiempo que incrementan la seguridad en contra del lavado de dinero.

REMATE ESPERANZADOR

Durante la participación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la reunión del G20 se dio una serie de símbolos sobre los que es relevante que el PAS ponga ciertas marcas.

El equipo mexicano entendió muy bien cómo se debe trabajar en este tipo de foros. Las reuniones plenarias no son tan relevantes como los encuentros personales con personas claves. Ebrard y su equipo desarrollaron una labor muy intensa que servirá para el momento en el que se encuentra la revisión del T-MEC con el gobierno de Trump. Una manera simbólica de ver el éxito que tuvo la delegación mexicana fue una publicación del secretario de Economía, que además habla muy bien de su calidad como líder, en la cual agradece públicamente a su equipo. Se lee en su publicación de X: “Muchas gracias a Isabel Parra, Daniel Millán, Luis Rosendo Gutiérrez, Deborah Alcocer y Alberto Guadarrama por su gran trabajo defendiendo los intereses de México”, junto con una fotografía en la se ve el logotipo de la reunión del G20.