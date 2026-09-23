La pregunta sigue siendo la misma: ¿todo el combustible que estaba en la planta de SIMSA es legal?

La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, deberá hacer una investigación para determinar el origen de todo el combustible que estaba almacenado en esa planta: es poco creíble que los 59 millones de litros fueran ilegales, es probable que la planta de los hermanos Nesim y Salomón Issa Tafich hubiera participado en operaciones que involucran contrabando de combustible. Algún funcionario menor de la FGR soltó la información sobre una supuesta incautación y clausura de oficinas que ya se había resuelto. Eso generó que se radicalizara el tema: quienes dicen que los Issa Tafich son impolutos y que se cometió un error tan grande que debería costar el trabajo de funcionarios federales como la propia fiscal o el titular de la SSCP, Omar García Harfuch, y por otro lado los que sostienen que sí hay indicios de ilegalidades.

REMATE IMPLICADO

Los hermanos Issa Tafich han estado implicados en diversas cuestiones que, con el mejor de los ánimos, son bastante turbias. Su historia no es la de trigo limpio. El PAS publicó en esta columna que estos hermanos fueron acusados, una y otra vez, por una persona que tuvo que estar en prisión, que habían presionado a las autoridades locales para mantenerlo ahí por no llegar a un acuerdo para venderles su empresa.

SIMSA está acusado en una demanda colectiva interpuesta por la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, pues habría causado daños a los consumidores por 13 mil mdp. El año pasado, la Comisión Nacional de Energía, dirigida por Juan Carlos Solís, le impuso una multa por 22.7 millones por violar disposiciones sobre cantidad, calidad y medición de gas. Estas actividades encuadran con el contrabando de combustible. En 2020, pobladores de Lagos de Moreno, Jalisco, acusaron a SIMSA de haber contratado a fuerza pública de manera ilegal para contener sus protestas por la construcción de un ducto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Luz del Carmen Godínez, dijo que las reuniones estuvieron viciadas y no se respetó el derecho de los habitantes a ser consultados.

Algo similar ocurrió en 2022 en Playa del Carmen por la construcción de un ducto que tuvo que ser suspendido, ya que no contaba con todos los permisos. Los hermanos Issa Tafich han estado implicados en acciones en las que, por lo menos, se supone que hay operaciones ilícitas con la complicidad de funcionarios públicos.

REMATE CORRECTO

Se equivocan rotundamente quienes aseguran que con la desaparición del Inai se perdió transparencia. La manera en que trabaja la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, ha sido precisa.

REMATE POSEÍDO

Parecería que la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fue poseída por el espíritu de José López Portillo. Presentó una iniciativa que habría conmovido al expresidente populista que estatizó la banca. Es curioso que una persona que fue parte de la mal planeada y peor administrada privatización bancaria ahora pretenda que los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, asuman una cuenta que algunos legisladores de Morena han inflado para hacer creer que es un grave problema nacional. Si bien hay muy pocas posibilidades de que esta iniciativa sea procesada por los legisladores, sí se le debe poner atención, puesto que en estos tiempos políticos hay muchos que se desbocan con facilidad.

REMATE CONTEXTUALIZADO

Hay quienes le han pedido contexto sobre los comentarios que hizo el PAS tanto en Imagen Radio como en Imagen Televisión en torno a la publicación que hizo Guillermo Ortiz y la respuesta de la Secretaría de Hacienda.

Al PAS no le pareció relevante como para un comentario en esta columna, puesto que el exfuncionario es una pálida sombra con una hoja de vida que lo descalifica para cuestionar a cualquier otro gobierno. Sin embargo, la respuesta de la dependencia que encabeza Edgar Amador le dio un valor diferente a una publicación que habría pasado prácticamente inadvertida y quizá sí es bueno comparar la gestión de Ortiz Martínez, que estuvo bastante lejos de ser brillante, con la del actual secretario de Hacienda, que está haciendo un buen trabajo, no únicamente para evitar una crisis, sino para mejorar las condiciones económicas del país.

Si el PAS tuviera que elegir quién ha tenido mejores resultados elegiría a Amador. El análisis no se hace por filias o fobias políticas, sino por los resultados tangibles que tienen uno y otro servidor público.

REMATE PÚBLICO

El banco que encabeza Eduardo Osuna informó que a partir del 5 de octubre el horario de lunes a viernes de sus sucursales será de 9 a 16 horas. Los horarios de los sábados se mantienen igual.