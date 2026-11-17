La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Jesús Seade dejará la embajada de México en China para ocupar un puesto en el FMI, que encabeza Kristalina Giorgieva.

Seade es uno de los más importantes personajes para la globalización de la economía mexicana. Primero, fue fundamental para que México diera los pasos previos a que México entrara al GATT y después la firma del TLCAN durante la administración de Carlos Salinas.

A partir de ahí desarrolló una gran carrera como experto independiente en comercio internacional. Fijó su base en China donde tuvo un papel destacado en una de las más importantes universidades de aquel país.

Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección sintió un llamado para colaborar. Para fortuna de los intereses de México se le integró como subsecretario de la SRE, que ahora es encabezada por Roberto Velasco, y responsable de la negociación de lo que ahora es el T-MEC.

La actitud responsable e institucional de Seade logró una gran coordinación, no únicamente con los negociadores mexicanos, encabezados por Juan Carlos Baker y Ken Smith, sino con los negociadores de Estados Unidos, particularmente con Robert Lighthizer, con quien lo unía una antigua y sólida amistad. Fue de esos funcionarios que no avasalló a los provenientes del gobierno de Peña Nieto, lo que permitió que se lograra un gran acuerdo comercial que hoy está cerca de refrendarse a través del equipo de la Secretaría de Economía, comandada por Marcelo Ebrard.

El papel de Seade como embajador de México en China tuvo como principal virtud tratar de acercar a dos pueblos, que no necesariamente se conocen y entienden, por lo que el papel del embajador ha sido limar las asperezas que genera la necesaria relación entre México y Estados Unidos.

REMATE APROVECHADO

Sin lugar a dudas debe llamar la atención cómo ha aprovechado el gobierno la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión de APEC, ya que no sólo representa el regreso del país a los foros estratégicos internacionales, sino un cambio de visión muy destacado. Por ejemplo, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez ya sembró semillas en Londres, lo está haciendo en China y seguirá con Vietnam.

REMATE DEPURADO

Una historia más de un banco digital en graves problemas. Hace unos días fue Ueno Bank, que costó la caída de Santiago Peña en Paraguay, y ayer fueron las acusaciones en contra de la administración de Revolut en Italia. Se acusa al banco que es propiedad de Nikolái Storonski de haber prestado su infraestructura para operaciones de lavado de dinero.

Los llamados bancos digitales iban a ser una revolución que causara la muerte y/o derrota de los bancos tradicionales. Muchos son los que pregonan que Nu, propiedad de David Vélez, es la nueva manera de hacer banca en el mundo y dan como un hecho reiterado el éxito, que no se puede replicar, que han tenido en Brasil hasta el momento. El PAS lo ha advertido, Nu en México, que ha comenzado a dirigir Estephany Paulette Ley, va a terminar siendo un dolor de cabeza. Mucho de la salida de su anterior CEO, Antonio Herrera, se debe en buena medida al exceso de gastos y el pobre resultado.

Imaginan que la tecnología sustituye o es superior a las sanas prácticas bancarias. Creer que olvidar los fundamentos es una buena idea es un gravísimo error que a México le costó mucho trabajo superar y que ahora permite que la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, tenga una férrea y correcta ley y regulación del sistema financiero.

REMATE PREVENTIVO

De hecho, la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, deberá realizar una revisión especial a las prácticas de gestión de Revolut en México, dirigido por Juan Guerra, para ver que las prácticas detectadas en Europa no hayan llegado a México.

Sería deseable que estas medidas de protección fueran para todos los llamados bancos tecnológicos, puesto que hay poco espacio para la sospecha, incluso de instituciones como Plata, encabezado por Neri Tollardo.

REMATE RIDÍCULO

¿Ya vio la campaña del IMSS, dirigido por Zoé Robledo, para promover el programa que les encargó la presidenta Claudia Sheinbaum? Los valores de producción y actuación distan mucho de lo que podrían considerarse como efectivos. Lo único que falta será conocer el costo de esta campaña.

REMATE FELICITACIÓN

Banorte celebra 127 años de trayectoria, consolidándose como un aliado financiero mexicano de las familias y un motor clave para el desarrollo económico del país. Hoy ofrece una “banca en minutos” y ha desarrollado, antes que otras instituciones financieras, soluciones innovadoras; por ejemplo, fue el primero en implementar retiros sin tarjeta, códigos de seguridad (CVV) digitales y dinámicos, y ofrecer una solución en su Banca Móvil para personas con debilidad visual.