Otro salvamento

Tenía razón el gran Ciro Gómez Leyva cuando le decía al Padre del Análisis Superior que el acto fundacional de Andrés Manuel López Obrador sería no construir el NAIM. El autor de esta columna no se equivocó cuando advirtió las graves consecuencias que implicaría para los mexicanos.

La SICT, encabezada por Antonio Esteva, ha tenido que revertir los daños que causaron los caprichos del populista. El viernes logró una victoria fundamental para la industria aérea nacional. El DOT, dirigido por Sean Duffy, eliminó las restricciones para que las líneas aéreas mexicanas ampliaran sus operaciones desde el AICM y AIFA hacia Estados Unidos y viceversa, las cuales se habían suspendido porque López Obrador violó el convenio bilateral con Estados Unidos.

La subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro, dijo la semana pasada al PAS en su programa de Imagen Radio que llegaron al entendimiento de que han cambiado las condiciones de negociación. Citó a Duffy, quien dice que es el mismo juego, pero con otros jugadores, y tiene razón.

México regresó al cumplimiento del acuerdo bilateral, por lo que las líneas aéreas de EU podrán usar los aeropuertos en México. A partir del viernes, el DOT permite que las líneas aéreas mexicanas abran vuelos desde el AICM y el AIFA hacia EU, lo que no sólo implica que Aeroméxico, Volaris y Viva puedan hacer estas operaciones en beneficio de sus clientes, sino que se podrán retomar proyectos como la alianza entre Viva, dirigida por Juan Carlos Zuazua, y Allegiant, encabezada por Gregory Anderson, que fue puesta en pausa por los caprichos populistas de López Obrador.

La mancuerna entre Esteva y Carro está logrando recomponer una relación con las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos que redunda en beneficios para este importante sector de la economía mexicana.

REMATE RECONOCIDO

Grupo Gigante informó a la BMV que José Antonio Meade fue nombrado su presidente del Consejo de Administración. Este hombre, quien fuera un legendario servidor público, ahora está llevando su talento y experiencia hacia las empresas privadas. Primero fue nombrado presidente para México y América Latina de HSBC, dirigido por Jorge Arce, y ahora para esta controladora de empresas comerciales.

REMATE DESTACADO

Gabriel Yorio fue fundamental para la estabilidad económica durante el sexenio pasado. Hoy el BID, dirigido por Ilan Goldfajn, se está beneficiando de la visión que tiene su vicepresidente de Administración para replantear rubros fundamentales de sus finanzas. Vale la pena leerlo en LatinFinance.

REMATE EXAGERADO

Tiene razón HR Raitings, dirigida por Pedro Latapí, en mantener la calificación de la deuda de Pemex, ya que indudablemente Juan Carlos Carpio está haciendo un excelente trabajo para contener la deuda de la petrolera y reorientar sus procedimientos de producción. También acierta al disminuir la nota de la deuda del gobierno federal, sin embargo, no es para hacer drama. Esta calificadora estaba un escalón por encima de las otras que dan seguimiento a las finanzas públicas de México y básicamente se alineó con ellas.

Si se lee con calma el reporte, encontrará que reconocen el gran trabajo que está haciendo Hacienda, de Edgar Amador, para lograr la consolidación fiscal. Es claro que se están pagando las consecuencias del populismo de López Obrador y siempre es duro el momento del pago de facturas.

México es el penúltimo país en materia de crecimiento en América Latina y antepenúltimo en PIB per cápita en el periodo entre 2018 y este año. Si el país no crece, las finanzas públicas seguirán muy complicadas.

REMATE APANICADO

Hay quienes fácilmente se van con el engaño. La negociación del T-MEC que llevan Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez para la Secretaría de Economía está en la fase de definiciones y de ahí que se exageren dichos de negociación por parte de funcionarios como Howard Lutnik.

REMATE SALVADO

Bien por el Senasica, dirigido por Javier Calderón, y la Sader, que encabeza Columba López, no sólo por su rápida reacción ante una sospecha, que resultó falsa, de fiebre aftosa, sino por la manera en la que lo comunicaron, puesto que cerraron cualquier espacio para la especulación.

REMATE VERGONZOSO

La senadora de Morena Malú Mícher exigió que los directivos de Aeroméxico comparezcan junto con Profeco, encabezada por Iván Escalante, porque ella no se enteró de que la empresa que dirige Andrés Conesa modificó sus políticas de acceso a sus salas VIP.

También está molesta porque algunos vuelos de esta línea se abordan en posiciones remotas; eso corresponde a la administración del AICM, encabezada por Juan José Padilla Olmos. Así la soberbia desinformada de la senadora.