La presidenta Claudia Sheinbuam cometió un sacrilegio al plantear la posibilidad de extraer gas por vías alternativas, a juzgar por la reacción tan furibunda como desinformada de los sectores más radicales de la autonombrada transformación. Entendieron que la Presidenta está pensando en aplicar el fracking como se hacía en la antigüedad, y eso se interpreta como una deslealtad a los designios de Andrés Manuel López Obrador. Así, como si se tratara de una norma de fe o un principio teologal y no de un proceso industrial que mucho ha cambiado durante los últimos años.

La extracción de gas natural es fundamental si se quiere recuperar el crecimiento de la economía y disminuir la dependencia del exterior. Más de 70% del gas que se importa proviene de Texas y se obtiene a través del fracking.

Si México extrajera el gas que tiene en esa misma región podría adquirir la molécula a un menor precio en favor de la mayoría de los mexicanos. Cerrarse a buscar maneras novedosas y menos nocivas con el ambiente sólo puede explicarse por una actitud propia de las sectas y no de un gobierno que debe estar al servicio de las mayorías.

Los radicales, utilizando las tácticas comunes de los fascistas, lanzaron una campaña en contra del gobierno. Aparecieron grupos de manifestantes en contra del fracking, de esos que rentan membretes según la ocasión, que se hicieron visibles en la Cámara de Diputados. En la conferencia de prensa de la Presidenta, autonombrados “periodistas independientes” que realmente están al servicio del obradorato, intentaron cuestionarla por ese tema, a pesar que se acababa de dar una explicación detallada.

REMATE EXPLICADO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ella, ciertamente, se oponía al fracking, pero que cambió de opinión, puesto que han surgido nuevas tecnologías. Ayer estableció un grupo de expertos para que analicen la viabilidad de utilizar estas tecnologías. Esta decisión, de carácter netamente científico, parece que ofendió mucho a los sectores dogmáticos de la “transformación”.

No se trata de imponer una visión del mundo, sino de estar abiertos a las nuevas estrategias y facilidades, y la mejor manera de hacerlo es a través de la consulta a los expertos y no la imposición de ideas de líderes iluminados, quienes parecerían miembros de un culto, no de un gobierno.

Uno de los axiomas del PAS es: no existen las decisiones de gobierno de izquierda o de derecha. Sólo hay las que funcionan y las que no sirven. La Presidenta busca tomar medidas que funcionen, a pesar de que puedan resultar muy molestas para los sectores fascistas dentro del gobierno.

REMATE EQUIVOCADO

Uno de los personajes más repudiados de la política mexicana es Gerardo Fernández Noroña, pero su hijo no tiene la culpa. Su trayectoria laboral no se debe a su padre. En los últimos días se ha desatado un debate sobre la forma en la que Kin Yael Villafaña Morán ingresó a la CFE, dirigida por Emilia Calleja, y el salario que percibe.

Es ingeniero mecánico electricista, con maestría en Tecnologías de la Información. Ingresó a la CFE en 2020 en la gerencia de Relaciones Institucionales. En 2023, como jefe de departamento, acreditó el curso de formación para superintendente en centrales termoeléctricas y de ciclo combinado. Desde 2023 es jefe de Disciplina de Análisis y Resultados, donde tiene como principal responsabilidad el monitoreo operativo de las centrales de ciclo combinado.

Quienes trabajan con él le informaron al PAS que se trata de un profesionista comprometido que no ha tenido ninguna clase de ascenso meteórico como el que le imputaron algunos. A la historia de Villafaña Morán se le aplica perfectamente lo que dice la Biblia en Ezequiel 18:20: “Ningún hijo pagará por los pecados del padre”.

REMATE DESPEDIDO

Hay quienes le aseguran al PAS que Víctor Inmaculado Rodríguez no festejará el 10 de mayo como director general de Pemex y ya hasta aseguran que Jorge Mendoza dejará Banobras para tomar la dirección de la petrolera. Otros aseguran que la Presidenta todavía lo va a seguir apoyando.

Sea como sea, muy pronto sabremos.

REMATE CORRECTO

La SICT, encabezada por Antonio Esteva, a través de la AFAC, que dirige Emilio Avendaño, sigue tomando las decisiones correctas luego del fracaso de Magnicharters, dirigida por David Bojorquez. Esta empresa no podrá levantar el vuelo, puesto que, evidentemente, no tienen para pagar el salario de sus trabajadores y, por lo tanto, se plantea un gravísimo riesgo de seguridad.

REMATE INTERESANTE

Muy interesante resulta el proyecto del MexDer, dirigido por José Miguel de Dios, para que jóvenes aprendan a usar el mercado de derivados.