Sólo puede calificarse como muy preocupante el crecimiento de las personas que trabajan en la economía informal y su impacto en la recuperación de la economía.

De acuerdo con la ENOE, que levanta el Inegi, presidido por Graciela Márquez, más de 34 millones de mexicanos lo hacen en condiciones de informalidad o, si prefiere, 56% de la población ocupada. Agrava la situación que desde 2024 ha crecido el número de trabajadores que lo hacen fuera de las redes de seguridad social, que se emplean en trabajos que son mucho menos productivos que los que se realizan en la formalidad y contribuyen con el crecimiento.

Lo peor de todo es que la posición del gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños, es concentrarse en los más de 60 millones de personas que están ocupados.

REMATE ROCKSTAR

De las sesiones plenarias que realizaron ayer diputados y senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, llamaron la atención dos cosas: el trato que le dieron al secretario de Economía y que Marcelo Ebrard dio datos relevantes sobre lo que ha significado la política arancelaria de México hacia China y otros países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

Es significativo, desde el punto de vista político, que los legisladores de Morena hayan dado muestras de afecto al secretario de Economía, quien hace una semana fue atacado por los radicales de ese partido, quienes afirmaban que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba a punto de sacarlo de su equipo. Según ellos, documentaban absurdos como que se estaba brincando a la jefa del Ejecutivo o que tenía aspiraciones hacia la próxima elección presidencial del remoto 2030... Una lista de supuestos agravios que, como señaló el Padre del Análisis Superior, sólo se puede explicar porque hay quienes ponen sus aspiraciones políticas por encima del interés de la mayoría de los mexicanos.

En el punto de vista económico, Ebrard le explicó a los legisladores que el efecto de estos aranceles ha disminuido las importaciones de esos países que en la mayoría de los casos usan a México como trampolín, con el consecuente debilitamiento de la posición ante Estados Unidos.

REMATE REPLICADO

Los ataques selectivos de los radicales de Morena en contra de funcionarios públicos, no sólo han sido en contra del secretario de Economía, sino contra la secretaria de Energía, Luz Elena González, y la semana pasada en contra de Edgar Amador, secretario de Hacienda. En ambos casos la presión proviene del cambio radical que se está dando en el sector energético. Los “true” de Andrés Manuel López Obrador no están cómodos con lo que ha venido pasando.

Desde el punto de vista político no les gusta que se haya abandonado el modelo estatista que ejecutaron dos delfines de AMLO, Octavio Romero y Manuel Barlett, que resultó verdaderamente ruinoso.

Hoy Pemex ha incrementado su peso negativo sobre las finanzas públicas que, claramente, es la principal duda de las calificadoras sobre el Grado de Inversión de México; sin embargo, el equipo de Juan Carlos Carpio dentro de la petrolera y la coordinación entre las secretarías de Hacienda y Energía están mejorando paulatinamente la situación de la empresa. Hacer las cosas mal sólo lleva un intento; corregirlas, por lo menos tres. Desde el punto de vista personal a muchos de ellos les afecta se esté terminando con las redes de huachicol fiscal, corrupción e ilegalidades que ellos hicieron florecer durante el sexenio pasado.

Un caso es la campaña que se lanzó hace unos días en contra de la Secretaría de Energía, que más bien parecía una presión para que la CFE, dirigida por Emilia Calleja, no hiciera caso de las resoluciones de la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, y beneficiara a ciertos grupos.

Como dirían los fanáticos de las frases hechas: se toparon con pared y así seguirá siendo.

REMATE EMPAQUETADO

El caso de Edgar Amador es un tanto diferente. Los radicales de Morena han utilizado información que jamás se sustentó en hechos concretos, que le explicó detalladamente el PAS que no tuvo impacto negativo en la cotización de los bonos soberanos ni en los CDS, para generar una suerte de ruido sobre el secretario de Hacienda. Es importante tener claro que hacia la presentación, el 8 de septiembre, las presiones de gasto y la búsqueda de posiciones personales dentro de Morena –de cara a las elecciones de 2027– están en aumento.

El Paquete Económico debe ser razonable y prudente, consistente con la disminución del gasto y la consolidación fiscal sin ninguna clase de reforma fiscal. Parece que eso no le gusta a algunos de los “true” del partido que preside Ariadna Montiel.