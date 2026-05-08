Política exitosa

Es tan buena la política de comunicación de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, que cierra mucho el espacio para la interpretación/imaginación de los agentes económicos. Justamente, esta buena manera de comunicar del instituto central permitió prever lo que ayer mismo se materializó en el comunicado sobre la decisión de la Junta de Gobierno: disminución de 25 puntos base en la tasa de referencia, para dejarla en 6.50%, mediante una decisión dividida, en la que la mayoría estuvo por la baja, es decir, votaron por mayoría la gobernadora y los subgobernadores José Gabriel Cuadra y Omar Mejía.

Como en la pasada decisión de política monetaria, Galia Borja y Jonathan Heath votaron porque la tasa de referencia se mantuviera sin cambio. De la lectura del comunicado se confirma que, a partir de ahora, el Banco de México abrirá una pausa sin que implique que dejarán de buscar una mayor disminución, pero sin dejar de cumplir con su misión constitucional de preservar la estabilidad de precios.

REMATE DESMEMORIADO

Quienes critican las decisiones del Banco de México suelen decir que sus posiciones pierden credibilidad porque están capturados por Hacienda, que encabeza Edgar Amador, pero jamás logran encontrar argumentos. Intentan decir que la inflación está desbordada, lo que resulta una mentira si se compara el comportamiento que ha tenido este indicador que mide el Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, desde 2013, cuando el instituto central se autoimpuso la meta de crecimiento de la inflación de 3% y un intervalo de un punto.

REMATE GASEOSO

La secretaria de Energía, Luz Elena González, dio a conocer un megapaquete de inversiones por 140 mil millones de pesos durante todo el sexenio para ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura de gasoductos en el país. De este total, la CFE, dirigida por Emilia Calleja, invertirá 53 mil millones para construir nueve gasoductos que alimentarán 13 plantas nuevas de ciclo combinado. Es importante destacar que en estos momentos ya están en proceso algunas licitaciones y las próximas se anunciarán en los próximos meses. El Cenagas, que por alguna exótica razón sigue dirigiendo Cuitláhuac García, deberá construir tres nuevos gasoductos, dar mantenimiento a otros dos y rehabilitar los más de 21,000 kilómetros de la red actualmente en operación. Quizá ha llegado el momento de hacer cambios en la dirección de este centro, que debe atender cuestiones netamente técnicas y no en las políticas que tanto distraen al exgobernador de Veracruz. Estas inversiones tienen como principal objetivo que la red funcione de tal manera que no únicamente pueda atender la demanda de gas, sino que haya posibilidades de crecimiento. Cuando el hoy presidente del CCE, José Medina Mora, lo era de la Coparmex, insistía mucho en que no bastaba con que hubiera suministro de energía para satisfacer la demanda, sino que tuviera la capacidad de desarrollarse hacia el futuro. Con estos paquetes de inversiones, que la Sener califica insistentemente como históricos, se busca precisamente que haya un mayor crecimiento en la economía. Ya era hora.

REMATE CONFEDERADO

Las actitudes de Octavio de la Torre como presidente de la Concanaco han provocado que se creara la Fecomex, presidida por Iván Pérez, que hoy es una agrupación de libre asociación, pero que deberá ser reconocida por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, no sólo por su gran expansión, sino por su creciente autoridad moral. Mientras que las cámaras de comercio, por ley, tienen que estar afiliadas a la Concamin, la gran ventaja de la Fecomex es que tiene líderes que, voluntariamente, están afiliándose para obtener la representatividad que hoy no tienen con la organización que preside De la Torre.

REMATE COLOCADO

Es muy buena señal que, a pesar de que están en pleno cambio de dirección general en Bancomext, ya que Roberto Lazzeri irá como embajador de México en Estados Unidos, siga actuando institucionalmente de tan buena manera. En una muy exitosa colocación de 500 millones de dólares, a través de un bono subordinado TIER 2, lograron atraer recursos para empresas exportadoras dentro del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, pudieron ponerse por arriba de la curva de emisiones similares a 10 años. Participaron en la colocación Bank of America, Barclays, JP Morgan y Santander (dirigidos, respectivamente, por Emilio Romano, Raúl Martínez Ostos, Jamie Dimon y Felipe García Ascencio), dentro de una operación que consideraron como verdaderamente exitosa.

REMATE RECONOCIDO

Ponga muchísima atención a los resultados que está logrando la delegación mexicana en Canadá, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Llama la atención la capacidad de convocatoria y buenas ligas que se están logrando con aquel país.