Petróleos Mexicanos se internacionaliza

Dependiendo de la hora en la que usted vea esta columna, leerá un adelanto de información o ya sabrá la información que le está anticipando el Padre del Análisis Superior sobre la estrategia internacional de Pemex. Las reuniones que están sosteniendo el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, con Petrobras, dirigido por Magda Chambriard, son mucho más que un convenio para realizar operaciones conjuntas de exploración y producción de hidrocarburos; lo que se presenta como un convenio de igualdad y buena voluntad es el inicio de un gran cambio para la petrolera del gobierno mexicano.

Se terminó con la visión aldeana que impuso Andrés Manuel López Obrador y su camarilla en la que tuvieron papeles muy destacados Rocío Nahle y Octavio Romero, estos dos últimos siguen causando diversos problemas a la sociedad. La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum es la correcta, puesto que no se aferra a dogmas ideológicos, sino que está buscando cuáles son las mejores alternativas y un camino posible para la reactivación de Pemex.

En la parte financiera se han tomado buenas acciones desde el inicio de este gobierno, puesto que las secretarías de Energía y Hacienda, encabezadas respectivamente por Luz Elena González y Edgar Amador, se han hecho cargo. De hecho, Carpio fue fundamental en ese proceso de ordenamiento financiero desde la Secretaría de Energía. Ciertamente, se trata de un proceso muy largo, pero lo han reconocido las calificadoras de valores al mejorar la calificación/perspectiva de la probabilidad de pago oportuno de Pemex. La siguiente parte es que la petrolera se concentre en las actividades en las que sí es rentable y productiva, saliendo de aquellos negocios en los que son improductivos. Se trata, pues, de comenzar a corregir lo que ya estaba mal antes de que López Obrador y su camarilla complicaran todavía más la situación.

REMATE LÓGICO

Andrés Manuel López Obrador no mintió cuando dijo que prefería funcionarios con 90% de lealtad y 10% de talento. Uno de los casos más notorios fue el de Octavio Romero, cuya carrera se debe exclusivamente a su cercanía con AMLO.

Su gestión como director de Pemex fue desastrosa. Tomó una empresa con problemas y se encargó de empeorarla, al grado que se transformó en un pesadísimo lastre para las finanzas públicas. Durante ese periodo, las calificadoras ratificaban el nivel de la deuda soberana de México, pero establecían que la situación de Pemex era el principal riesgo para las finanzas públicas. AMLO premió a Romero haciéndolo director del Infonavit y permitiéndole que hiciera cambios en la estructura del organismo al dañarle de manera muy grave su carácter tripartito. Antes de Romero, la asamblea era el máximo órgano de decisión y ahora es el director general.

Romero usó la fiebre de poder de Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, para dividir a los representantes de la iniciativa privada sacrificando a organizaciones serias y respetables como la Coparmex, presidida por José Medina Mora, y la Concamin, encabezada por Alejandro Malagón.

El resultado neto es que la administración de Romero se ha caracterizado por un gran desorden, como lo demuestra el crecimiento monumental de la cartera vencida, que ya supera 20 por ciento. Desde la gestión de Víctor Borrás, el Infonavit tomó un carácter financiero que está desmontando Romero con una visión abiertamente populista y, por lo tanto, equivocada.

REMATE BANCARIO

Quienes dicen que NU es un unicornio no se equivocan. Los cambios en la visión que tiene EU sobre la banca de Brasil, que impone normas en contra del lavado de dinero que son de curso corriente en México, terminarán haciendo mucho más difícil la exuberante administración del banco de David Vélez. NU se ha quejado mucho de la dureza de las normas en México aplicadas por el Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez, y la CNBV, de Ángel Cabrera, pues ahora las deberán cumplir en Brasil, donde son mucho más laxos.

REMATE EVIDIOSO

Como era lógico, Margarita Ríos Farjat fue reclutada como abogada de un despacho privado, qué bueno por ella. Sin embargo, es muestra de cómo se pierde a grades servidores públicos. Ella se destacó especialmente como una servidora pública en el SAT y en la SCJN como una gran defensora de la Constitución, lo que no gustaba a quienes creen que los funcionarios deben ser leales al presidente en turno. Y luego hay quienes se preguntan porqué la inversión no tiene confianza.

REMATE INTELIGENTE

Si usted quiere un ejemplo del buen uso que se le puede dar a la llamada inteligencia artificial, debería ver el video de Aeroméxico, dirigido por Andrés Conesa, para sus clientes en su cumpleaños con una canción personalizada que tiene un gran sentido para generar buen sentimiento hacia la aerolínea.