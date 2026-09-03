No les sale

El proyecto de ley para incentivar el uso de tarjetas de crédito y débito que presentaron la semana pasada el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, y la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, no gustó a los miembros de la ABM. No se distraiga con las opiniones políticamente correctas y de relaciones públicas de Emilio Romano. De él sólo puede esperarse que diga una y otra vez que el gremio está comprometido con apoyar esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que plantea este proyecto es hacer más barato el uso de tarjetas de débito y crédito para digitalizar la economía.

REMATE DEFINIDO

El proyecto plantea que reducir la tasa de descuento hará que sea más barato el uso de tarjetas por parte de negocios. Y lo cierto es que las autoridades financieras no tienen ningún interés de regular ningún precio de la economía, puesto que, entre otras cosas, no tienen facultades para hacerlo; sin embargo, están convencidos de que, si disminuyen el precio de la transferencia, motivarán a los negocios para usar tarjetas como parte de una estrategia de simplificación en la que mucho ha tenido que ver la ADT, encabezada por Pepe Merino.

REMATE RECHAZADO

Si bien es cierto que no existe, ni existirá, una posición gremial de la ABM, no les gustó este nuevo intento de regulación. La razón es muy sencilla: no quieren dejar ir un solo peso en el corto plazo, aunque pudiera implicar mayores ganancias por volumen en el mediano plazo. Otro de los argumentos que le han hecho saber al Padre del Análisis Superior es que, si se aprueba esta regulación, ellos tendrán que “sacrificarse”, aunque reconocen que, eventualmente, tendrían mayores ganancias por una aceptación mayor de las tarjetas.

Los bancos, por su parte, tienen que asumir el riesgo de crédito y financiar a los clientes totaleros, es decir, aquellos que pagan absolutamente todo lo consumido en el periodo y, por lo tanto, usan gratis los servicios financieros.

REMATE POSICIONADO

Tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda tienen una visión correcta para hacer que se utilice menos dinero en efectivo en la economía. Les cabe la razón en cuanto a buscar que los negocios tengan menores costos con el pago con tarjeta y, así, se popularice su servicio; sin embargo, están dispuestos a seguir negociando con los banqueros para lograr el mejor acuerdo.

REMATE TURBIO

Quienes creían que el nombramiento de un nuevo Poder Judicial, presidido por Hugo Aguilar, traería una primavera en la legalidad y que sería una herramienta para el crecimiento del país, cada día encuentran más motivos para decepcionarse. Casos como el de Eugenio Javier Maiz Domene parecen apuntar a que la justicia no está a favor de la razón, sino de los intereses políticos/económicos. Como le ha informado el PAS, este hombre se encuentra en prisión por una disputa comercial sobre Next Energy, que ni siquiera ameritaría estar en prisión. Resulta que siguen acumulándose expedientes en contra de este hombre. Recientemente, el fiscal Manuel Alonso García sumó cinco carpetas más y dejó entrever que seguirán acumulando expedientes para dilatar la estancia de Maiz Domene en prisión. Lo que hace especialmente turbio este asunto es que muchos de los funcionarios del Poder Judicial de Aguascalientes, que preside María José Ocampo Vázquez, fueron parte del municipio de Aguascalientes cuando inició el conflicto con Next Energy.

La hoy gobernadora de la entidad, Tere Jiménez, era presidenta municipal cuando comenzó esta disputa y la mayoría de los funcionarios que mantienen en prisión a Maiz Domene ahora están en el gobierno estatal. En épocas donde los empresarios tienen muchas dudas sobre si es un buen momento para invertir, destacadamente por la inseguridad jurídica, resulta verdaderamente grave que se presenten casos como éste, donde parecería que funcionarios locales tuercen la ley para continuar rencillas particulares.

REMATE APLAUDIDO

De llamar la atención la buena relación del CCE, que encabeza José Medina Mora, con la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio.

REMATE FORTALEZA

Durante su participación en el Foro de Infraestructura Energética, que se realizó ayer en la CDMX, el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, destacó que la empresa ha fortalecido su posición financiera y operativa, al registrar, en el primer semestre de 2026, ingresos por 876 mmdp, una utilidad operativa de 125 mil millones y un crecimiento de 17% en las ventas nacionales, además de reducir su deuda a su nivel más bajo en 11 años. Esto permite acelerar el Plan Estratégico mediante una mayor colaboración con el sector privado, no sólo a través de contratos mixtos de exploración y extracción.