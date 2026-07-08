Medio optimistas

Los datos recientes que ha publicado el Inegi, presidido por Graciela Márquez, y los que presentará en los próximos días, permiten tener un moderado optimismo sobre la marcha de la economía.

Al repunte de la inversión física, quizá sólo habría que ponerle un asterisco que tiene que ver con la muy baja base de comparación, sí rompe una tendencia de 19 caídas consecutivas a tasa mensual.

Los analistas que tradicionalmente consulta Citi, dirigido en México por Luis Brossier, han comenzado a mejorar su estimación de crecimiento, aun cuando sigue siendo muy moderada en cuanto a su potencial o a la que se registró en el periodo neoliberal. Destaca que el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, ha logrado domar la inflación, tal y como lo proyectó en su momento el PAS.

REMATE DISOCIADO

Rocío Nahle es una persona que vive disociada de la realidad, lo que le permitió engancharse perfectamente con el populista Andrés Manuel López Obrador, quien, en pago por su lealtad y abyección le creyó todas sus mentiras.

Le dijo que ella podría construir una refinería en poco más de 9 mil millones de dólares y en menos tiempo que cualquier empresa especializada en el mundo. El resultado es que Dos Bocas no se hizo en el tiempo prometido, todavía está lejos de cumplir con sus metas de producción y con un costo que supera los 20 mil millones de dólares.

Es terrible, pero no casual, que diga que una mujer que fue secuestrada por un grupo criminal no murió por eso, sino porque le dio un infarto; puesto que alguna vez, como secretaria de Energía, se encaprichó 24 horas en una reunión de la OPEP y dijo que habían aplaudido su posición.

Mientras el crimen sigue creciendo en Veracruz, esta mujer decidió construir una instalación en el palacio del gobierno que lleve su nombre por ser la primera mujer en gobernar la entidad, donde delincuentes vinculados con la policía pueden secuestrar y matar a periodistas.

REMATE EDUCATIVO

Es lógico que haya quienes, por desinformación, confundan un concurso mercantil con una quiebra cuando, justamente, es lo contrario. Cuando se creó la Ley de Concursos Mercantiles fue, precisamente, para evitar que las empresas quebraran cuando necesitan reestructurar su operación, protegiendo a los trabajadores y, en última instancia, a sus accionistas.

Muchos son los ejemplos de lo buena que ha sido esta ley que se aplica a través del Ifecom, dirigido por Laura Cecilia Figueroa; fue el concurso mercantil que determinó, a raíz de la pandemia, Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa.

Es un error creer que una empresa que solicita un concurso mercantil sea porque está quebrada, precisamente es para evitar la quiebra. Resulta lamentable que quienes deberían saber qué es y cómo funciona un concurso mercantil lo utilicen como un arma política y hasta personal, y confundan un concurso mercantil con una quiebra inminente de aquellos que consideran como innombrables.

REMATE ESPERADO

El exdirector de Pemex Víctor Rodríguez fue detenido ayer por temas de violencia familiar. ¿Cree que logrará salir impune? ¿Cree que no dará respuesta sobre decisiones que tomó como director de la petrolera y que, en algunos casos, son verdaderamente dudosas? Por el bien del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se debe permitir que un hombre que era funcionario público en el momento de agredir a su mujer frente a su hijo quede impune legalmente o sin dar respuestas sobre los actos que cometió como director de Pemex.

REMATE PARANOICO

Hubo quienes vieron la decisión de Toyota, encabezada en México por Takaaki Kuga, como muestra contundente de las malas gestiones de la Secretaría de Economía y, en particular, de Marcelo Ebrard. Qué lejos están de la verdad: las automotrices internacionales, de tanto en tanto, reconfiguran su producción y, en este caso, no implicará pérdida de inversión y, lo más importante, de puestos de trabajo en México.

Como lo señaló en su momento el PAS, hay una campaña (de los mentirosos de casi siempre que, en su afán lograr notoriedad, están dispuestos a todo por un like) según la cual Ebrard renunciaría hoy a su cargo. La duda es, ¿los influencers financieros que inventaron esa historia ofrecerán disculpas o se harán tontos?

REMATE ANIVERSARIO

Quién pensaría que han pasado 17 años desde que Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, lanzó Banorte Móvil, la primera aplicación que hubo en el país. Durante este periodo acumularon una larga lista de primeros lugares entre los miembros de la ABM. En su momento tuvieron una gran visión innovando lo que hoy es un requerimiento mínimo para cualquier institución bancaria en el país.