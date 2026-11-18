El video que transmitió durante su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum desde China podría intitularse En busca del tiempo perdido. Narró que Shenzhen era un pueblo de pescadores y ahora es una de las ciudades más modernas del mundo porque su gobierno decidió, hace 40 años, hacer un polo de desarrollo en un pueblo de 3 mil habitantes y hoy es una megalópolis de 17 millones.

Tiene razón. El gobierno que encabeza Xi Jinping creó un polo de desarrollo en el cual atrajeron industria, comercio, servicios e infraestructura. Se pasó de una región de extrema pobreza a una ciudad que causa gran admiración mundial.

El presidente del CCE, José Medina Mora, le platicó al Padre del Análisis Superior en su programa de Imagen Radio sobre la transformación de esa ciudad y el impacto que tiene para la región, no únicamente de modernización industrial, sino en formas de vida y progreso.

REMATE PERDIDO

En México se perdió miserablemente el tiempo. Durante la administración de Enrique Peña se determinó la creación de siete Zonas Económicas Especiales que tenían como principal objetivo atraer inversión, especialmente a regiones del sur-sureste del país. En 2019, Andrés Manuel López Obrador canceló los siete proyectos porque, según él, no tenían razón de ser. Era evidente que a su primera secretaria de Economía no le interesaba el tema. Graciela Márquez tenía la mira puesta en la presidencia del Inegi, y sobre Tatiana Clohutier sólo puede decirse que era amiga de la familia López Gutiérrez… Una historia que terminó mal.

Otro de los rasgos populistas de esa gestión: se apostó por los apoyos sociales, algunos de ellos necesarios, pero que no generan riqueza en el largo plazo e incrementan las presiones sobre las finanzas públicas, que hoy están en riesgo de perder el grado de inversión, a pesar de los esfuerzos denodados del equipo del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

La estrategia de López Obrador fue muy eficaz para Morena, pero ruinosa para las finanzas públicas. Estos programas de subsidios no han mejorado absolutamente en nada la productividad del país e incluso han sido uno de los detonantes del crecimiento del empleo informal, a pesar de los discursos del secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

REMATE RECUPERADO

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recuperó el proyecto de las ZEE con mejoras sustanciales. Demostró que el PAS no se equivoca cuando afirma que no existen políticas económicas de izquierda o de derecha, sólo las que funcionan y las que no lo hacen.

Los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar son, junto con la gestión del T-MEC, las dos prioridades más altas del equipo de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, puesto que entienden que son dos pilares del crecimiento del país de manera sostenible.

Las Podecobi están distribuidas en todo el país, no únicamente en el sur-sureste, como las ZEE, que ofrecían regímenes fiscales y aduaneros en los que destacaban deducciones directas del ISR; sin embargo, quizá entre los puntos más relevantes destacan tanto la ejecución, que ya tienen algunos que se están desarrollando totalmente, y que los incentivos fiscales son mucho más específicos.

En la parte federal, en el SAT, encabezado todavía por Antonio Martínez Dagnino, está la deducción de 100% de los activos fijos nuevos y 25% adicional sobre el incremento en los gastos de capacitación e innovación. En los Podecobi se buscó que hubiera desarrolladores ya con experiencia.

Quizá el ejemplo más acabado es el de Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca. Ahí se aprovechó un predio que había adquirido el estado en tiempos del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, junto con el desarrollo que ya tiene DEWA, encabezado por Germán Ahumada, que ya había logrado un desarrollo que atrae a empresas a la zona continua, como Mercado Libre, encabezado por David Geisen, y Carnot, presidida por Guy Jean Savoir. Así, a la subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, le resultó mucho más fácil implementar este polo de desarrollo, que ya ha convertido a Hidalgo en uno de los estados de mayor crecimiento.

REMATE LAMENTADO

Al PAS le parece inútil lamentar el tiempo perdido en cuanto a crecimiento económico; apenas este año se regresará al promedio anual que se vivió durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña por los caprichos populistas de Andrés Manuel López Obrador, quien frenó el desarrollo del país y llevó a los mexicanos a un sexenio perdido en materia de bienestar.

Sin embargo, le parece fundamental destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado este camino para estar menos lejos de Shenzhen. Ahora, es necesario exigir al gobierno que mantenga el paso para que algún día los mexicanos tengamos lo que hoy envidiamos a China.