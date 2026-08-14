El Padre del Análisis Superior le ha venido advirtiendo sobre los influencers financieros, una tribu que navega entre el posteo en redes y la difusión de información periodística.

Que opinen lo que les dé las gana en redes está bien, para eso son. Lo que no parece correcto es que tuerzan la realidad con tal de obtener likes o dar impulso a sus publicaciones y que esto lo mezclen con un claro ejercicio informativo.

La categoría menos mala es la de aquellos que reconocen ser influencers, pero inventan rumores totalmente falsos. Recientemente, uno de ellos inventó que hay funcionarios de BBVA México, que en unos días más presidirá Eduardo Osuna, que roban los recursos a quienes van a hacer trámites al banco. Luego extendió el rumor a BanCoppel, dirigido por Carlos López-Moctezuma, como si también hubiera empleados de este banco que hicieran esas operaciones. Es responsabilidad de quienes le creen a una persona que no tiene conocimiento ni información, lo malo es que algunos medios lo tomaron como fuente.

REMATE GRAVE

Hay exfuncionarios, como Mario di Costanzo, que publican sus imaginaciones, propalan rumores y tratan de cobrar venganza de quienes parecen ser sus enemigos y, de paso, promueven los productos o servicios de quienes están bien en su ánimo. Problema de los medios que los toman como fuente de información sin verificarla.

También hay otros que, desgraciadamente, utilizan su puesto como funcionarios para crecer a través de sus redes sociales. Hay analistas de grupos financieros que confunden la visibilidad que les da su empresa para desarrollar su carrera como influencers financieros. Lo malo es que su necesidad de likes los obliga a realizar análisis de, cada vez, menor calidad.

REMATE CUMPLIDO

Mañana serán suspendidas para llamadas y SMS las líneas de teléfono móvil cuya terminación sea 0 y que no se hayan registrado ante la compañía que les ofrece el servicio. La presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano, le dijo al PAS en su programa de Imagen Radio que más de 70 millones de líneas se han vinculado.

De acuerdo con sus estimaciones, en los próximos meses se vincularán entre 50 y 51 millones de líneas de prepago, que, dicho sea de paso, son más del doble las vinculadas que las líneas que tienen contrato de pospago.

Destacó que todas las empresas están realizando una muy fuerte campaña de información para que los clientes no pierdan el servicio y cumplan un trámite que, de ninguna manera, le da información al gobierno y tampoco incluye datos biométricos, como muchos imaginaron.

Adicionalmente, señaló que entre 20 y 25 millones de líneas no se registrarán porque corresponden a chips que no están en uso, lo que dará espacio para una depuración, ya que habrá un padrón efectivo de líneas en operación.

El trabajo técnico que está realizando la CRT ha generado un gran vínculo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La agencia que dirige Pepe Merino ha diseñado e instrumentado una política que, para tener operatividad, en muchos sentidos depende de las acciones que se tomen en áreas como la que preside Solano.

REMATE RECONOCIDO

Ya que estamos hablando de Norma Solano, debe destacarse el papel que jugó en la consulta pública para la instrumentación de políticas en los medios concesionados para sistematizar los derechos de las audiencias y que ya fue aceptada por la CIRT, que preside José Antonio García Herrera, a pesar de que aún no se ha publicado el texto definitivo.

Desde el primer momento señaló que la intención no era censurar a los medios de comunicación, sino sistematizar los derechos de las audiencias que ya están en la ley desde hace muchos años. La CRT no se meterá en los contenidos, sino que establecerá los criterios técnicos y objetivos para que este derecho se opere. Solano comparte lo señalado tanto por la CIRT como por los periodistas y concesionarios que cuidar a las audiencias está en el interés de todos sin que, implique una intromisión en los contenidos editoriales y, mucho menos, en contra de la libertad de expresión.

REMATE PROMOVIDO

Además del nombramiento de Eduardo Osuna como presidente de BBVA México y de José Luis Elechiguerra como director general, Jacobo de Nicolás dejará su cargo como director jurídico en México para convertirse en el abogado general de BBVA global. Para ocupar ese cargo en el país están realizando una evaluación que lo mismo considera funcionarios de la institución como externos.

REMATE CORRECTO

Bien por Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, que sacó una protección de hasta 2 mil pesos para sobregiros en la tarjeta de débito.