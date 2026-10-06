Implosión laboral

Mientras que Marath Bolaños está convencido de que México vive una primavera laboral, los datos desmienten la creencia del secretario del Trabajo. De acuerdo con las mediciones de la OIT, dirigida por Gilbert F. Houngbo, la ocupación informal en México representa 59.9% de la PEA, la cual es superior a la de Colombia. Este porcentaje es bastante cercano al máximo histórico que se registró durante el gobierno de Fox, y que había venido disminuyendo muy poco en las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Desde 2024 el porcentaje de personas informales ha crecido exponencialmente desde tasas inferiores a 54% de la PEA. López Obrador fue fundamental para este incremento.

REMATE EQUIVOCADO

Quizás en la idea equivocada de quien es de los pocos funcionarios que repitió del gobierno pasado en el cargo tiene que ver con una visión ideologizada del aumento al salario mínimo y sus excesos. Desde 2015 la Coparmex, presidida por Juan José Sierra, inició el camino para que el salario mínimo cumpliera con las necesidades básicas alimentarias de la población. El paso fundamental fue lograr que se le quitara al salario mínimo su carácter de referente en precios y tarifas del sector público con la creación de la UMA.

De hecho, la coordinación entre trabajadores y patrones dentro de la Conasami, que preside Luis Felipe Munguía, ha hecho tales incrementos al salario mínimo que ya se acerca al salario promedio. El aumento a este nivel salarial no ha venido acompañado de un aumento en la productividad, como lo ha señalado insistentemente la Coparmex, que está haciendo reuniones locales con líderes de trabajadores para establecer medidas que incrementen la competitividad, que es de las más bajas de los miembros de la OCDE, que tiene como secretario general a Mathias Cormann.

REMATE VACIADO

El número de patrones registrados ante el IMSS ha disminuido en buena medida por las mayores cargas laborales, como la disminución de las jornadas, Ley Silla y otras que sólo mejoraran la condición de los trabajadores en el discurso. La explicación de la administración de Zoé Robledo es que se ha depurado el número de patrones reales, puesto que existían muchos que, para ocultar actividades ilícitas, se hacían pasar como empresas debidamente constituidas.

A pesar del programa para dar seguridad social a los trabajadores de plataformas, la recuperación del empleo formal ha sido bastante modesta debido al crecimiento de personas que se están ocupando en la economía que no tiene prestaciones médicas, de vivienda o fondos para el retiro.

REMATE ESTRUCTURAL

Expertos en materia laboral señalaron al PAS que mucho más grave que los beneficios sociales adicionales a los trabajadores, la política seguida por el gobierno desde Andrés Manuel López Obrador ha alejado a los jóvenes del empleo formal, al tiempo que ha incrementado las presiones de gasto para la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador.

Se anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro entrará en pausa hasta enero, porque ya dispersó los recursos presupuestados; sin embargo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sigue insistiendo en que se tiene que acelerar la consolidación fiscal, lo que podría llevar a que programas como éste, que no ha generado la formalización del empleo, sean recortados por los legisladores que están preocupados por la reducción del gasto, como este morenista.

REMATE DISMINUIDO

La situación para los trabajadores en la economía formal se está deteriorando a gran velocidad. El Infonavit está en franca decadencia desde que Octavio Romero asumió la dirección y logró capturar en 2024 la toma de decisiones de lo que debería ser un organismo tripartito, con la ayuda de líderes empresariales como Octavio de la Torre, presidente de Concanaco. No se trata de un ataque político como los que suele aludir Romero en entrevistas: es la simple comparación entre los resultados que registró Carlos Martínez durante la gestión de López Obrador. La cartera vencida ha crecido exponencialmente desde la llegada de esta dirección en promedios que serían insostenibles para cualquier entidad financiera regulada por la CNBV, que preside Ángel Cabrera. La falta de control ha dado pie para que Infonavit permita la entrada de personajes como Canek Vázquez, quien ha convertido la delegación Hidalgo del organismo de vivienda en una suerte de club para actividades de “coyotaje”, que habían eliminado, pero que revivieron ante la falta de controles.

A pesar de que Romero fingió que se investigaría el caso suspendiendo cinco días a Vázquez, se dijo que quienes habrían cometido estos actos irregulares eran trabajadores de menor nivel y sindicalizados. La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, deberá tomar este caso del Infonavit Hidalgo como el inicio de una auditoría en toda la gestión del instituto de vivienda.