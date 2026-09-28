La digitalización de la economía no se está dando gracias a los miembros de la ABM, sino a la intervención determinada de la ATDT y la Secretaría de Economía, que comandan Pepe Merino y Marcelo Ebrard, que han logrado una gran coordinación con el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez.

Como siempre ha señalado el Padre del Análisis Superior, a muchos del gremio que preside Emilio Romano, la digitalización de la economía les conveniente desde el punto de vista teórico, pero no en su día a día.

Adicionalmente, se perdieron en vericuetos que poco o nada tenían que ver con las necesidades de la gente, puesto que esperaban que los usuarios se adaptaran a ellos y no viceversa. En esta transformación queda el dicho de Merino: la digitalización de los pagos se dará cuando sean fáciles.

REMATE RECONOCIDO

El que Ficht Ratings haya ratificado la calificación de la deuda de Pemex es hasta cierto punto normal, puesto que la capacidad de pago de la petrolera que dirige Juan Carlos Carpio se mantiene constante y con la probabilidad de mejorar.

Lo que llama la atención es que la calificadora que dirige Carlos José Fiorillo reconozca explícitamente que el PAS tenía razón desde principios de este sexenio, que para rescatar a Pemex era fundamental la coordinación entre la secretaría de Hacienda y de Energía, respectivamente encabezadas por Edgar Amador y Luz Elena González, con la petrolera.

Hubo quienes creyeron que se trataba de un plan más y que ganarían las tendencias tradicionales que habían convertido a la petrolera en una ínsula de poder (desgraciadamente también para directivos como Emilio Lozoya y Octavio Romero) y al secretario de Energía en turno en un administrador de lápices o algo así. Esta administración comprendió que el principal problema para mantener la viabilidad de Pemex era el financiero, así como una férrea coordinación sectorial de los esfuerzos energéticos del país.

Así, se implementó una estrategia que está funcionando, no únicamente para paliar la crisis de corto plazo, sino para abrir espacios para que Pemex deje de ser una carga para las finanzas públicas y, después, para su reorganización.

REMATE AÑADIDO

Las buenas decisiones de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia energética y en particular sobre la buena marcha de Pemex, dirigida por Juan Carlos Carpio, todavía hacen más nítido el contraste sobre la mala gestión de Octavio Romero ahí y todavía más inexcusable el mantenimiento de este hombre en el gobierno.

Parecería que Romero no podría tener peores resultados en Infonavit a los que tuvo en Pemex, desgraciadamente lo está logrando, por su gravísimo problema de cartera vencida, que ronda 25%, y el aumento de la deuda con proveedores, y están teniendo que recurrir a programas de salvamento por parte de Hacienda, encabezada por Edgar Amador. Sin embargo, Romero ha preferido recurrir a una táctica gastada y falsa: decir que todo se trata de una campaña política en su contra y lo que representa. Parece que se concibe como un apóstol de López Obrador en el actual gobierno.

La realidad está en comparar la marcha que tuvo el Infonavit durante la gestión de Carlos Martínez, que sería suficiente para cambiar el rumbo.

REMATE SACRIFICADO

Es correcto que Hacienda, encabezada por Edgar Amador, utilice fondos públicos para evitar que el precio del diésel supere los 27 precios por litro. De entrada, limita el impacto inflacionario en México del alza mundial en los combustibles, que ha generado una gran tensión en los mercados financieros internacionales, que según muchas señales se incrementará en esta semana causando una gran volatilidad.

El viernes platicó el Padre del Análisis Superior en su programa de Imagen Radio con Jorge Arce, el director de HSBC para México y América Latina, quien le dijo que lo ocurrido en los mercados durante la semana pasada es una señal de los retos que se están enfrentando en la economía global y que avanzan por un camino sumamente incierto.

Como se ha vuelto una tradición, también el PAS entrevistó en radio a la gobernadora de Banco de México sobre la más reciente decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno. Hay quienes creen que las decisiones de política monetaria de Banco de México deben ser espejo de las de la Reserva Federal de Estados Unidos, encabezada por Kevin Warsh; sin embargo, Victoria Rodríguez reiteró que el instituto central se guía por su mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y de ahí que estén ganando una gran credibilidad.

En este punto es claro que al gobierno le corresponde seguir usando las herramientas que están a su alcance, sobre una situación internacional bastante retadora, como la que detalló el director de HSBC el viernes pasado.