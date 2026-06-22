Haciendo lo correcto

Un axioma del Padre del Análisis Superior establece que no existen las políticas económicas de izquierda o de derecha, sino que existen las correctas e incorrectas. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto planteó la necesidad de que México tuviera asociaciones para extraer petróleo de aguas profundas. En aquellos momentos se decía, con razón, que el país no tenía experiencia ni conocimiento, así como que la práctica común en el mundo eran las asociaciones.

En aquella época, el gobierno consideró una alianza con Statoil, la petrolera de la corona Noruega, y algunas otras posibilidades que incluso llegaron a considerar a Petrobras, de Brasil. Desgraciadamente, no se avanzó mucho en buena medida por una fuerte resistencia impulsada por sectores de la oposición política en el país. Andrés Manuel López Obrador aplicó una visión equivocada y fallida que en el discurso hacían creer que era nacionalista con la “asesoría” de gente como Manuel Barlett, Rocío Nahle y Octavio Romero. Salvo al exdirector de la CFE, a los otros los acomodó como premio a su lealtad, donde siguen causando muchos problemas. Ella en el gobierno de Veracruz y el otro en el Infonavit.

La presidenta Claudia Sheinbaum toma las medidas correctas. Sí se requieren alianzas para explorar pozos profundos, como la que esta semana firmará a través del director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y el subsecretario de la Sener, Juan José Vidal, con Petrobras, dirigida por Magda Chambriard. México tiene que extraer petróleo en aguas profundas e impulsar el fraking no sólo porque es lo correcto, sino porque es necesario para que el país tenga una mayor independencia petrolera. Más allá, también es correcto asociarse con empresas que tienen capacidades con las que hoy no cuenta Pemex. Es equivocado poner los prejuicios políticos, como lo hizo López Obrador. Es correcto tener una visión pragmática, como lo está haciendo, en el caso del sector energético, la Presidenta.

REMATE EXTORSIONADO

Parece que la única diferencia entre una organización del crimen organizado que cobra derecho de piso a los comerciantes y la CNTE es el membrete. Unos extorsionan abiertamente; otros dicen que están preocupados por la educación de los niños y las conquistas sindicales. La CNTE le expolió 800 millones de pesos a la SEP, encabezada por Mario Delgado, que supuestamente se emplearán en mejoras a la educación. Si eso fuera cierto, los niños de Oaxaca, donde está la raíz de esta organización, Guerrero o Michoacán serían de los más avanzados en la educación básica y no los últimos lugares, como lo es actualmente bajo cualquier métrica. Aquí también la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto. López Obrador revivió con obsesión política a la CNTE al darles el control sobre el destino profesional de los educadores. En su sexenio, el presidente Peña Nieto liberó a los maestros del yugo de la CNTE, López Obrador regresó al sindicato el control de la carrera de los educadores. La Presidenta ha dicho que devolverá a los maestros la liberad profesional mediante hablar con ellos directamente. Otro caso de acciones correctas e incorrectas, no de derecha o izquierda.

REMATE MONETARIO

Para nadie seria una sorpresa si la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, determina por unanimidad mantener la tasa de referencia sin cambio.

REMATE DISCUTIDO

El IMPI, que encabeza Vidal Llerenas, debe resolver las diferencias de las organizaciones de comerciantes organizados con la Sogem, presidida por Martín Urieta. Los empresarios están de acuerdo con pagar derechos de autor, pero como lo señala Iván Pérez, presidente de la Canaco de Ciudad Juárez, se debe hacer sobre bases nuevas y no con un esquema de hace 15 años, excesivo, particularmente los micro y pequeños. La nueva autoridad del IMPI debe establecer mejores prácticas a través de las cuales se coordinen el derecho de autor con el desarrollo de las empresas y no imposiciones o acuerdos que no se respetan, como en su momento lo hizo la administración del IMPI en tiempos de Santiago Nieto.

REMATE ARREPENTIDO

Finsus, dirigida por Carlos Marmolejo, retiró su solicitud para convertirse en institución de crédito ante la CNBV cuando se dieron cuenta de que no serían autorizados por la institución que preside Ángel Cabrera. Lo cierto es que no cumplieron debidamente con la información requerida para poder seguir avanzando con su solicitud y ahora tendrán que comenzar el procedimiento desde cero para convertirse en un banco.

REMATE PURIFICADOR

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, está haciendo una labor similar a la de la gota que termina haciendo un agujero en la roca. El hacer públicas sanciones en contra de funcionarios que fueron inhabilitados busca establecer una señal muy clara: en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se permitirán ni la corrupción ni los actos indebidos.