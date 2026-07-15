Quizá por el clima o los tiempos mundialistas, hay quienes están obsesionados con hacer creer que la situación de las finanzas públicas está muy comprometida y que lo más probable es que, en algún momento y en un futuro incierto, disminuya la calificación de la deuda soberana, con los muchos problemas que traería para la economía mexicana. Sin embargo, la realidad es que el equipo del secretario de Hacienda, Edgar Amador, está haciendo un trabajo muy fino para fortalecer las finanzas públicas, con la participación de la subsecretaria Maricarmen Bonilla. Es evidente que las presiones internacionales se han mantenido y la mala herencia del gobierno populista de Andrés Manuel López Obrador no se ha disipado, sin embargo, las fortalezas son más.

REMATE TRAIDOR

Sobre Víctor Rodríguez, hoy, el Padre del Análisis Superior no hará ninguna consideración. Se trata de un hombre que ayer salió de prisión tras el conocimiento público de un video donde golpea cobardemente a su esposa. A raíz de su caída como servidor público han surgido datos que apuntan a que no correspondió a las cualidades que se decía tenía.

Jamás tomó el control de Pemex. El propio Rodríguez decía que le ocultaban información sus altos mandos, es decir, el llamado personal de confianza. Eso podría parecer ingenuidad. Históricamente, Pemex ha sido visto como un botín, no únicamente del sindicato, sino de los funcionarios de primer nivel que, con mucha facilidad, se convierten en una suerte de aviadores que básicamente se dedican a labores menores y a mantener sus business. También hay quienes creen que son una patente para delinquir abiertamente. No únicamente en casos ominosos como el de Emilio Lozoya.

REMATE ABISMAL

Sin embargo, se establecieron nuevos abismos con Rodríguez. Entre las cosas que ha encontrado Juan Carlos Carpio es que su antecesor realizó contratos que, en este punto, parecen altamente cuestionables, puesto que apuntan a la participación del llamado Grupo Tabasco, donde hay nombres como el de Adán Augusto López, Bernardo Bosch y algunos otros, quienes generan atención tanto a la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, como al propio director de Pemex.

Si alguien supone que Carpio es un director más de la petrolera al que tienen que “tolerar” para seguir como semiaviadores o al que pueden esconderle la información, se equivocan. Él forma parte del equipo de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y su paso como director financiero de la petrolera fue para conocer qué era lo que debían hacer para romper los circuitos tóxicos en la petrolera.

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña se hicieron algunos esfuerzos tibios en los que se busca difuminar el poder interno mediante la división, lo que generó que las ínsulas de poder se volvieran más poderosas. Andrés Manuel López Obrador optó por volver a prácticas equivocadas y corruptas con el apoyo de Octavio Romero, quien permitió que renacieran las peores mañas dentro de la petrolera. Si la dirección de Carpio no lograra iniciar el renacimiento de Pemex, el país estará perdido. Sin embargo, el PAS considera que la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dedicación de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y la fuerza de Juan Carlos Carpio permiten esperar que haya un cambio fundamental en Pemex.

REMATE TUNEADO

El PAS conversó en su programa de Imagen Radio con Alida Marcela Gutiérrez, directora general adjunta de Medición de la Pobreza del Inegi. Mucho más allá de los datos puntuales que demuestran que los niveles de pobreza mucho tienen que ver con la moderación de la inflación, responsabilidad del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, es necesario destacar un desmentido. Cuando el gobierno decidió terminar con el Coneval y pasar sus funciones al Inegi, que preside Graciela Márquez, hubo muchos quienes supusieron que se utilizaría para ocultar la realidad o maquillarla. Desde aquel momento, el PAS señaló que deberían juzgarse los hechos y no las ideas preconcebidas. Gutiérrez ya era la encargada de medir los niveles de pobreza dentro del Coneval y no sólo se ha mantenido la calidad, sino que la han “tuneado” para que sea más fácil de entender.

REMATE POTENCIADO

Muy bien por la Comisón Nacional Antimonopolio y la Consar, encabezadas por Andrea Marván y Julio César Cervantes, que firmaron un convenio de colaboración para mejorar las condiciones con las que los trabajadores se jubilan.